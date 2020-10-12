فوائد استخدام القسط الهندي لمرضى السكري تتحقق في حال تناوله باعتدال وعدم الإفراط به، وعدم الإعتماد عليه كعلاج لمرض السكري، فهو نبات من فصيلة الزنجبيل يحوي عدد كبير من المضادات المختلفة التي تفيد مريض السكري، وهي:

فوائد استخدام القسط الهندي لمرضى السكري:

ذكر موقع ويب طب أن القسط الهندي يعرف بـ " نبات الأنسولين" وذلك لأنه يساهم في خفض السكر في الدم.

القسط الهندي يعمل على تقوية وزيادة عدد خلايا بيتا الموجودة في البنكرياس، والتي تقوم بإفراز الأنسولين.

يحتوي على مضادات أكسدة تعزز مناعة الجسم لدى مرضى السكري.

القسط الهندي يساعد على التئام الجروح، خاصة لدى مرضى السكري الذين يعانون من بطء شفاء الجروح.

مضادات البكتيريا و الفيروسات في القسط الهندي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

يمكن للقسط الهندي أن يعالج مشاكل الجلد التي يسببها مرض السكري.

آثار جانبية: القسط الهندي نبات قوي التأثير ولا يناسب الكثيرين في حال استخدامه كعلاج، فقط يمكن استخدامه بكميات قليلة كنوع من التوابل، وينصح باستشارة طبيب مختص لتحديد الكمية المناسبة، كما أنه لا يناسب الأطفال و المرأة الحامل ومن يعانون من الحساسية بأنواعها، وله تأثير سلبي لمرضى القلب ومرضى الضغط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.