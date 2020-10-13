13 قاعدة من قواعد آداب المائدة لازم تعرفيهم

من وقت للتاني كلنا ممكن نطلع ناكل بره في اي مطعم ، وده المكان اللي المفروض اننا نعمل فيه آداب المائدة بشكل صح ، في بعض السلوكيات اللي معروفة لمعظمنا زي مثلا انك متسنديش بكوعك على الترابيزة, تمسكي السكينة بايدك اليمين, متتكلميش والفم مليان اكل ، ولكن في قواعد تانية اكتر من دي المفروض انك تمشي عليها لما تاكلي في اي مكان بره البيت ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 13 قاعدة من قواعد آداب المائدة اللي في كتير ممكن يكونوا ميعرفوهاش.

قواعد آداب المائدة:

1- ممكن تاكلي الفراخ بايديك:

قواعد آداب المائدة بشكل عام بتقول ان المفروض الفراخ تتاكل بادوات المائدة اللي هي الشوكة والسكينة لو كنتي في مكان او بيئة رسمية ، ومع ذلك في بعض الاستثناءات ، بعض المطاعم ممكن تقدم مع الفراخ طبق لتنضيف الايد ، ده بيكون معناه انك ممكن تاكلي الفراخ بايديك وتنضفيها بعدها في الطبق ده اللي بيحتوي على مية وليمون والهدف منه تضيعي زفارة الفراخ من ايديكي بعد الاكل.

2- اتجنبي طباعة الروج على مناديل المائدة:

كقاعدة عامة ، بتتحط مناديل المائدة ملفوفة على الترابيزة عشان تستخدميها لمسح الفم اثناءء الاكل ، لكن مش بننصحك تعملي كده و حاطه روج ، لان المنديل الملطخ باحمر الشفايف ده يعتبر سلوك سيء ، جربي استخدام مناديل ورق متوفرة معاكي لو مافيش مناديل ورق على الترابيزة ، او تطلبي من اللي بيشتغل في المكان يجيبلك مناديل ورق.

3- اتأكدي كمان انك متسيبيش احمر شفايف على الكوباية:

متاخديش ان موضوع احمر الشفايف يطبع على الكوباية الي بتشربي فيها عادي ، لان ده يعتبر سلوك سيء وانتهاك قوي لقواعد وآداب المائدة ، لو خايفة ان الروج بتاع يطبع على الكوباية ، ممكن تمسحي شفايفك بمنديل قبل ما تشربي.

4- محتاجة معلقة لاكل المكرونة:

المكرونة السباجيتي من الانواع اللي بيكون صعب اكلها في مكان بره لاننا مش بنبقى عارفين الطريقة الصح لاكلها ، وهي انك تاخدي المكرونة بالشوكة وتحطيها على المعلقة وتبدأي تلفي الشوكة ، بعدها ممكن ترفعي الشوكة وتاكلي المكرونة وتستخدمي المعلقة تمسكي عليها المكرونة اللي ممكن تكون نازلة من الشوكة.

5- متقوليش لحد bon appetite:

التعبير ده جالنا من اللغة الفرنسية وهو معناه حرفيا “انك بتتمني للشخص انه يملى معدته” ، عشان كده جملة “استمتع بوجبتك” هتكون مناسبة اكتر.

6- مش دايما ضروري تقطيع اللحمة بالسكينة:

مش مضطرة دايما انك تستخدمي السكينة لتقطيع اللحمة ، الاطباق اللي بتكون عبارة عن لحمة مفرومة او متقطعة شرايح او كرات اللحم ، ممكن تقطيعها بحرف الشوكة ومتستخدميش معاها السكينة.

7- المنيو المفروض يكون لامس الترابيزة:

اثناء اختيارك للي عايزة تاكليه ، اتأكدي من طريقة مسكتك للمنيو ، المفروض ان قايمة الطعام او المنيو يكون على الترابيزة او على الاقل لامس الترابيزة بناحية واحدة ، لان رفع المنيو عن الترابيزة يعتبر سلوك سيء.

8- متخرجيش البذور من الفم بايدك:

تقدري تعملي كده في حالة واحدة لو الاكل اللي انتي بتاكليه بتستخدمي فيه ايدك ، لكن لو بتاكلي بالشوكة ، يبقى لازم تطلعي البذور كمان على الشوكة.

9- متقطعيش اللحمة كلها مرة واحدة:

قواعد المائدة بتقول انه المفروض تقطعي قطعة واحدة من اللحمة وتاكليها على طول ، وغلط انك تقطعي اللحمة كلها مرة واحدة لقطع صغيرة وبعدين تبدأي تاكلي لان بالطريقة دي اللحمة هتبرد بسرعة وكمان هتفقد طعمها.

10- ماتقطميش الخبز:

المفروض انك متقطميش قطعة من الخبز بالفم ، وكمان متقطعيهاش بالسكينة ، الصح حسب قواعد المائدة ، انك تكسري قطعة خبز صغيرة بايدك اليمين وتاكليها كلها مرة واحدة.

11- مش دايما تاكلي المقبلات بايدك:

لو في مكان بيقدموا المقبلات كوجبة خفيفة في حقلة كوكتيل او شاي مثلا ، في الحالة دي كليها بايدك ، ولكن لو قاعدة على ترابيزة ثابتة واتقدمت المقبلات قبل الاكل مع الغدا او العشا ، في الحالة دي كليها بادوات المائدة مش بايدك.

12- الطماطم الصغيرة Cherry tomatoes تتاكل كاملة:

لو الطماطم الصغيرة اتقدمت كجزء من طبق السلطة او من اي طبق تاني ، المفروض تاكليها بادوات المائدة ، في حالات لو الطماطم صغيرة يبقى تتاكل كاملة ، ولكن في بعض الاحيان بيكون حجمها كبير ومينفعش تتاكل على مرة واحدة ، في الحالة دي تقدري تقسميها نصين ولكن اتأكدي انك قطعتي القشرة بتاعتها كويس بالسكينة ، لان ممكن ينتهي الامر ان عصير الطماطم يبقى في كل مكان حواليكي.

13- اعصري الليمون بشكل صح:

المأكولات البحرية عادة بيتم تقديمها مع قطع ليمون ، فانتي محتاجة تعرفي الطريقة الصح لعصره عشان متلقيش نفسك رشيتي عصير الليمون على كل اللي حواليكي او على مفرش الترابيزة ، لازم تتأكدي من وضع قطعة الليمون في مستوى اقل من حرف الطبق وغطيها بكف ايدك لو لزم الامر ، وممكن كمان تستخدمي معلقة عشان تمنعي اي رذاذ ليمون ممكن يجي على اي حد جنبك.

هل سبق وقابلتك مشكلة بسبب انك مش عارفة آداب المائدة بشكل صح؟ وايه هي القواعد اللي انتي كسرتيها او خرجتي عنها في اللي احنا قولناهم؟

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