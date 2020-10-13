صحتك لا تهملها.. 6 نصائح لجسم خالي من الأمراض  

محمد حسين الثلاثاء,13 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 13:08
يحرص المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على توجيه جميع أفراد المجتمع نحو السلوكيات الأفضل لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في مواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة.
وفي هذا السياق ينشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض نصائح دورية من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان صحة أفضل للمواطنين والمقيمين.
6 نصائح لجسم خالي من الأمراض
ومن أجل ضمان حماية الجميع من الأمراض نشر المركز السعودي 6 نصائح بسيطة من خلال منصته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاءت كالتالي:
- ممارسة النشاط البدني وبشكل يومي يضمن صحة أفضل لك
- تناول الغذاء الصحي يضمن حمايتك من الأمراض المزمنة
- يجب عليك شرب كميات وفيرة من المياه لضمان صحة جميع أجهزة الجسم
- النوم بشكل كافي وجيد يضمن حمايتك من الضغوط النفسية وعدم إصابتك بالتوتر
- الكشف الطبي الدوري يضمن حمايتك من الأمراض المزمنة واكتشاف أي أمراض خطيرة في مراحلها الأولى
- يجب الحرص على تناول التطعيمات في مواعيدها بالشكل الذي يعزز مناعتك في مواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة
- تجنب التدخين لضمان صحة أفضل لجسمك ووقايتك من المرض الخبيث "السرطان"
المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يحرص وبشكل دوري على توجيه المواطنين والمقيمين نحو السلوكيات الغذائية والصحية الأفضل لصحتهم بالشكل الذي يعزز ثقافة المجتمع في مواجهة الفيروسات والأمراض المختلفة سواء كانت أمراض مزمنة أو أمراض عادية.
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