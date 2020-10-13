خطورة فيروس كورونا على مرضى الكلى

مرض كوفيد 19 الناتج من عدوى فيروس كورونا، والذي تزداد الإصابة به يوميًا على مستوى العالم، وله تأثيرات عدة على الصحة ككل، وتزيد تلك التأثيرات وتزداد شدة الأعراض لدى مرضى الأمراض المزمنة، وعن ذلك تحدث الدراسة التالية خاصة فيم يتعلق بمرضى الكلى.

مرضى الكلى وكورونا:

أكدت دراسة دولية كبيرة أجريت على مرضى فيروس كورونا أن مرض الكلى المزمن قد يزيد من خطر وفاة المريض بمقدار 3 أضعاف، وهذه الدراسة أجراها الباحث في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا ، ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا في PLOS ONE.

وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها، اقترح مؤلفو الدراسة أن وجود هذه الحالات الصحية المزمنة في المرضى المصابين بـ فيروس كورونا هو علامة تحذير على ارتفاع خطر الوفاة.

نتيجة الدراسة:

توصل فريق البحث إلى الاستنتاج بعد إجراء مراجعة منهجية وتحليل للدراسات المنشورة في الفترة من ديسمبر 2019 حتى أوائل يوليو 2020. واستكشفوا 11 حالة مصاحبة تشكل خطر الإصابة بمرض شديد والوفاة بين مرضى فيروس كورونا، وتشمل هذه أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والربو وأمراض الكبد المزمنة وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

بعد تحليل البيانات من أكثر من 65000 مريض من 25 دراسة حول العالم، وجد الباحثون أن بعض الحالات الصحية الموجودة مسبقًا أثرت على معدلات البقاء على قيد الحياة أكثر من غيرها.

ولا تعرض أمراض الكلى المرضى لخطر أكبر للإصابة بكورونا، لكنهم معرضون لخطر النتائج الأكثر خطورة أثناء الإصابة.

وفي حين أنه ليس من الواضح سبب كون المرضى المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا الشديد ، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن هؤلاء المرضى هم عادة أكبر سناً ولديهم أمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري الذي يمثل عوامل خطر الإصابة بـ فيروس كورونا الشديد. بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني مرضى الكلى أيضًا من ضعف في جهاز المناعة.