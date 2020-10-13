6 فوائد لثمرة الكيوي ... منها المحافظة على نضارة البشرة

تعد ثمرة الكيوي أحد أفضل الثمار لصحة الإنسان بشكل عام لما تحتويه من معادن وفيتامينات صحية تتمتع بالعديد الفوائد الصحية والعلاجية لصحة الجميع.

ثمرة غنية بالفوائد

وفي هذا التقرير سنحاول استعراض عدد من الفوائد لثمرة الكيوي التي تعتبر واحدة من أفضل الثمار المضادة للأكسدة والمقاومة للمرض الخبيث السرطان.

وينصح الأطباء بالمواظبة على تناول ثمرة الكيوي نظرا لاحتواء تلك الثمرة على نسبة كبيرة من فيتامين سي والألياف المفيدة لعملية الهضم بشكل عام.

كما تعمل ثمرة الكيوي على تقليل أعراض وعلامات نوبات الاكتئاب التي قد يتعرض لها الانسان نظرا لاحتوائه على حمض الأسكوربيك.

6 فوائد لثمرة الكيوي على صحتك

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي

يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي أكثر من الكمية الموجودة في البرتقال والليمون بمقدار الضعف.

يقوي جهاز المناعة

يساعد على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان في مواجهة الأمراض والفيروسات المختلفة.

من أفضل الثمار المقاومة للأكسدة

يعد أحد أفضل مضادات الأكسدة في جسم الانسان وبالتالي فهو يعتبر أحد الفواكه مقاومة للمرض الخبيث "السرطان".

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي في جسم الإنسان لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف

الحفاظ على نضارة البشرة

يساهم في تجديد خلايا جلد الإنسان ويحافظ على نضارة البشرة بشكل عام

يحمي من أعراض الشيخوخة

يساهم تناول ثمرة الكيوي بشكل مستمر في الوقاية من أعراض الشيخوخة التي يتعرض لها الإنسان مع تقدم العمر