يحرص المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على دعم جميع أفراد المجتمع في مواجهة الضغوط النفسية الصعبة التي نتعرض لها في الفترة الأخيرة نتيجة فيروس كوفيد – 19.

حيث ينشر المركز الوطني العديد من النصائح والتوجيهات الطبية التي يهدف بها إلى تعزيز الصحة النفسية للمواطنين والمقيمين ودعم صحتهم النفسية في مواجهة تلك الضغوط التي فرضها فيروس كورونا على الجميع.

ونشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالسعودية عدد من المؤشرات الصحية التي تكشف عن تمتع الشخص بصحة نفسية جيدة.

7 مؤشرات لتمتعك بصحة نفسية جيدة

وجاءت المؤشرات التي ذكرها المركز الوطني السعودي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي:

تمتلك شعورا جيدا تجاه ذاتك

لا تبالغ في مشاعرك مثل الخوف أو الغضب أو الحب أو الغيرة

امتلاك علاقات قوية وطويلة الأمد مليئة بالرضا

الشعور بالراحة مع الأشخاص الآخرين

القدرة على تقبل خيبات الأمل في الحياة والمضي قدما

القدرة على التعامل مع مشكلات الحياة

القدرة على اتخاذ القرارات دون ندم

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها على نشر العديد من الإرشادات الطبية لضمان حماية جميع أفراد المجتمع من فيروس كورونا وتأتي تلك النصائح في صورة مقاطع مرئية أو أنفوجراف.