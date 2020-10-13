أهمية ممارسة الرياضة لكبار السن لتعزيز الصحة

النشاط البدني بما فيه التمارين الرياضية أهم ما يحتاج إليه الإنسان في مختلف مراحل حياته، ويجب أن لا يتوقف عنها عند التقدم بالسن، وذلك لأن الرياضة لها فوائد عدة لكبار السن، نتعرف عليها في التالي:

فوائد الرياضة لكبار السن:

ذكر موقع "ويب طب" أن تمارين المقاومة أحد أفضل أنواع التمارين الرياضية التي يحتاجها كبار السن، وتحقق لهم عدد من الفوائد وهي:

تحسين القيام بمهام الحياة الطبيعية.

تقي من تراجع كثافة العظام و الوقاية من هشاشة العظام.

تساعد في السيطرة على ضغط الدم المرتفع.

الرياضة تعمل على التقليل من نسبة الدهون في الدم.

تحسن من ليونة العضلات والمفاصل.

الرياضة تعزز صحة القلب لدى كبار السن.

من فوائد الرياضة لكبار السن تحسين عملية التنفس وتعزيز صحو الرئة.

الرياضة تساهم في رفع مناعة الجسم.

ترفع الرياضة من معدل الأيض وبالتالي تساهم في السيطرة على الوزن.

يعرف عن الرياضة أنها تساعد مرضى السكري في السيطرة عليه.

الرياضة تزيد من تدفق الدم في الجسم وبالتالي تحسن المزاج وتحسن الحالة النفسية ككل.

أهمية الرياضة لكبار السن:

يتخوف الكثير من كبار السن من ممارسة الرياضة خوفا على صحتهم بشكل عام أو على صحة القلب لديهم، إلا أن الدراسة التالية تنفي ذلك وتوضح:

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية إلى أن شدة التمارين الرياضية لا تؤثر في خطر الوفاة عند المسنين، وهو ما من شأنه أن يحد من مخاوف بعض المُسنين من أن ممارسة تمارين رياضية شديدة أو مجهدة قد ينعكس سلباً على صحتهم العامة.

ويُعد النشاط الجسدي أحد أهم العوامل التي تُحسن من صحة البشر من جميع الأعمار، وقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن ممارسة التمارين الرياضية (بغض النظر عن مستوى شدتها) يرتبط بتحسن معدل العمر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.