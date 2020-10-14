طريقة سهلة وبسيطة لـ علاج الشعر المقصف في المنزل

احصلِ على نعومة ولمعان لشعرك بخطوات بسيطة للغاية، أن العناية بالشعر واحدة من أهم الأولويات التي تحرص المرأة على الاهتمام بها بشكل يومي، وذلك لأن شعر المرأة ما هو إلا سر جمالها، وأحد مفاتيح الثقة بالنفس، ولكن مشكلة الشعر الجافة أو الشعر المقصف من المشكلات التي تسبب الكثير من الضغوطات النفسية على المرأة، لهذا وجب التطرق إلى أفضل طُرق لـ علاج الشعر المقصف فتابعونا خلال الأسطورة القادمة للتعرف على هذه الطرق.أفضل طرق علاج الشعر المقصف
بسبب العادات الخاطئة التي يقوم بها معظم النساء في سبيل العناية والاهتمام بالشعر، فقد يتعرض للكثير من المشكلات والعقبات، فـ نتيجة الإفراط في استخدام مواد التصبغ الكيميائية، والتعرض المباشر للشمس والهواء، ومشط الشعر بقوة وعنف وهو مبلل وغيرها من الأمور تسبب تلف وجفاف وتقصف الشعر، ويعتقد معظم النساء أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو القيام بقص الأطراف، ولكن هذه الطريق لا تحقق النتائج المرغوبة لأن المشكلة لا تقتصر فقط على أطراف الشعر.
بل أيضًا امتدت المشكلة لتؤثر على بصيلات الشعر مما يسبب حدوث خلل يؤثر بشكل طبيعي على الشعر ويسبب له الجفاف والتقصف والتلف، ولكن هل من حل للتخلص من هذه المشكلة بالطبع نعم فهناك بعض الوصفات والطرق التي في حال اتباعها والمداومة عليها بالتأكيد ستكون النتائج إيجابية للغاية وتتمثل تلك الطرق في الآتي:
- اتباع نظام غذائي صحي متكامل.
- الابتعاد عن مواد الصبغة الكيميائية.
- الحرص على استخدام الوصفات الطبيعية من البيض والعسل وفردها على الشعر وتدليك فروة الرأس وتركه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- قص الأطراف المتقصفة ولكن بشكل منتظم.
- استخدام مشط من العاج أو الخشب.
- العمل على تجفيف الشعر بشكل جيد باستخدام المنشفة قبل مشطه.
- الحرص على استخدام البلسم وحمام الكريم للتقليل من تكسير وتقصيف الشعر.
- الحرص على تدليك فروة الرأس باستخدام زيت الزيتون، والأفوكادو، وزيت الخروع، وزيت جوز الهند.
- التقليل من الإفراط في غسل الشعر بشكل يومي.
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