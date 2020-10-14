الطريقة السحرية لعمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل البروتين لفرد الشعر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة من أجل الحصول على شعر ناعم وكثيف مثل نجمات السينما، يعد البروتين من أكثر المنتجات المتداولة في الأسواق العربية والأجنبية المستخدمة في تنعيم الشعر حتى إذا كان الشعر مجعد.
البروتين لا يستخدم فقط لتنعيم الشعر أيضا يتم أستخدامه من أجل علاج الشعر الخفيف ليصبح كثيف مثل ذيل الحصان بكل سهولة،تم أستبدال البروتين بدلاً عن الكيريتين الذي كان يسبب بعض المشاكل المصاحبة للتقصف وجفاف الشعر وذلك لجودة البروتين في الحفاظ على شعر صحي ولامع.نصائح للشعر قبل عمل البروتين
لا تهتم الفتيات بشعرها بالشكل الكافي لذلك تواجهها بعض المشاكل التي يصعب تجاهلها، لذلك يجب الاهتمام ببعض النصائح قبل أستخدام البروتين على شعرك للحصول على شعر ناعم وصحي وهي:
- أهم نصيحة هي علاج قشرة الشعر نهائياً حتى يتم تقوية بصيلات الشعر.
- عدم أستخدام مجفف الشعر(سشوار) إلا عند الضرورة لأنه بقوم بتلف الشعر.
- معرفة أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج حتى يظهر بشكل كثيف.
- عدم القيام بأنظمة الريجيم القوية لأنها تتسبب في تلف الشعر وضعفه.
- تناول الأطعمة المغذية للشعر لكي يستمر في النمو بشكل صحي.
- عدم أستخدام أي نوع من الزيوت الطبيعية بعد عمل الشعر بالبروتين حتى لا يفسده.
الأهم من عمل البروتين للشعر هو طريقة عمله بشكل منظم للحصول على النتيجة المطلوبة، لذلك يجب أتباع وتنفيذ جميع الخطوات بالترتيب وهي:
- غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو لكي يصبح الشعر نظيف تماماً ومجهز لأي إضافة جديدة.
- تجفيف الشعر جيداً بمنشفة قطنية ثم أستخدام مجفف الشعر تحت درجة حرارة منخفضة كي لا يتلف الشعر ثم تمشيطه بهدوء.
- تقسيم الشعر إلى 6 أجزاء متساوية ثم تثبيته جيداً لمنع الحركة.
- وضع البروتين على الشعر بشكل متساوي من الجذور من فروة الرأس حتى نهاية الشعر باستخدام فرشاة شعر جديدة.
- تكرار تمليس الشعر ما لا يقل عن 10 مرات حتى يتداخل البروتين إلى جميع أجزاء الشعر ويتشبع بها جيداً.
- تقسيم كل جزء من الشعر إلى خصل صغيرة منفصلة واستخدام مكبس الشعر عليها.
- الانتظار لمدة 4 ساعات على الأقل ثم غسل الشعر بالشامبو الموجود مع البروتين بالماء الدافئ.
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