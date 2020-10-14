الحنيذ الشهي باللحم تعرفي الآن على طرق تحضيره بالمنزل

يعد لحم الحنيذ من أشهر الأكلات الخليجية، حيث نشأت فكرته في اليمن ثم بدأ ينتشر في باقي دول الخليج، قد يبدو اللفظ غريب لكنه يعود على الطرية التي يتم بها طهي اللحم و تجعل له رائحة و طعم شهي و مميز، يصلح أن يكون طبق رئيسي في الولائم و المناسبات الكبيرة وهناك طرق كثيرة لطهي اللحم منها الطريقة الأصلية باستخدام التنور وحفرة تحت الأرض و طرق أخرى تم اكتشافها حديثاً باستخدام أواني يسهل تواجدها في المنزل و سوف نوضح كل هذه الطرق في المقال تابعي معنا.

تعتمد طريقة الطهي هذه على طهي ذبيحة كاملة داخل تنور أو في حفرة تحت الأرض، حيث يتم إشعال الحطب حتي يصبح مثل لون الجمر.

يفضل أن تكون الذبيحة من لحم التيس على الكبش لقلة الدهن، تعلق الذبيحة في التنور بعد أن تم تتبيلها جيداً و عمل بعض الشقوق بها لتساعد على سرعة النضج و التسوية.

يوضع كمية من الأرز مع اللحم.

تغلق التنور بإحكام بالغطاء ثم بالرمل أو التراب حتى يتم إغلاق جميع منافذ دخول الهواء حتي تنطفئ النار، و بذلك تعتمد التسوية على الحرارة الشديدة و يندى الدهن على اللحم و الأرز.

الطريقة الأصلية لطهي الحنيذ و اللحم المقلقل

يصعب تنفيذ الطريقة الأصلية بالمنزل، لذلك هناك طرق أخرى يمكن تحضيرها بسهولة في فرن المنزل دون الحاجة للتنورة و بأي نوع لحم وسوف نتطرق لها في هذا المقال.

كيلو لحم.

زيت نباتي حسب الحاجة.

كوبان من الأرز البسمتي المنقوع لمدة نصف ساعة.

خضروات طازجة مقطعة شرائح مثل “1 حبة طماطم، 1 حبة بصل، 1 حبة فلفل أخضر، 1 قرن فلفل أحمر حار، 3 فصوص ثوم”.

التوابل ” ربع ملعقة زعفران، ملعقة صغيرة ممسوحة من الملح، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة توابل مشكلة، عود قرفة، 3 حبات هيل، حبات قرنفل، 3 أوراق الغار، 3 أوراق الليمون، 3 أوراق الموز”

بعض الزبيب و المكسرات المحمصة حسب الرغبة للتزيين.

المقادير و طريقة تتبيل اللحم

لتتبيل الحنيذ يتم غسل اللحم جيداً بالماء، ثم ضعيه في وعاء و يتم إضافة التوابل باستثناء أوراق الليمون و الموز، قلبي جيداً حتى يتم خلط جميع اللحم بالتوابل.

ضعي مقلاه على النار بها مقدار من الزيت النباتي حتى يسخن الزيت، ضعي اللحم المتبل مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه.

احضري وعاء و ضعي في القاع طبقة من ورق الليمون و ورق الموز المغسول مسبقاً بالماء الساخن، ثم طبقة من الخضار المقطع شرائح، ثم طبقة من اللحم المتبل، ثم طبقة أخري من باقي الخضار، ثم طبقة أخيرة من ورق الليمون و الموز.

قومي بغلق الوعاء بإحكام و يتم وضعه على نار هادئة حتى تمام النضج.

احضري وعاء آخر و قومي بسلق الأرز المنقوع مع إضافة الملح و الزيت و الزعفران و يترك حتى تمام التسوية.

عند تحضير طبق التقديم يضاف الأرز أولاً ثم يوضع اللحم ثم المكسرات للتزيين عند الرغبة.

الطريقة السعودية طريقة طهي الحنيذ في قدر الضغط

لمن لا يمتلك التنور و يرغب في طهي الحنيذ في المنزل يمكن طهي الحنيذ في قدر الضغط الموجود في أغلب المنازل كالتالي:

ضعي مقلاه على النار بها 3 ملاعق من الزيت حتى يسخن جيداً، ثم ضعي اللحم المتبل مع التقليب حتى يتغير لونه.

احضري قدر الضغط، ثم ضعي طبقة من ورق الليمون و ورق الموز، ثم طبقة من الخضار المقطع شرائح، ثم طبقة من اللحم، ثم يغطى بطبقة من أوراق الليمون و الموز.

قومي بغلق قدر الضغط بإحكام حتى تمام النضج.

يتم سلق الأرز و تحضير طبق التقديم وتزيينه كمان ذكرنا من قبل.

طهي حنيذ اللحم بالطريقة اليمنية

عند توافر التنور يمكنك تحضير الحنيذ اليمني وهي طريقة قريبة من الطريقة الأصلية لأن اليمن هي بلد منشأ أكلة الحنيذ، فالطريقة بكل سهولة كالتالي:

ضعي حطب في التنور و اشعليه بالنار حتى يتحول إلى لون الجمر، ثم ضعي أعواد نبات المرخ على الجمر، ثم قطع اللحم المتبل، ثم طبقة أخرى من أوراق المرخ.

قومي بتغطية التنور بإحكام بورق القصدير ويترك لمدة ساعتين حتى تمام النضج.

في مقلاه يتم وضع 3 ملاعق من الزيت حتى يسخن جيداً ، ثم ضيفي شرائح البصل و الملح و الزعفران و التوابل و دهون الذبيحة و فلفل و مقدار الماء ويترك ليغلي لمدة ربع ساعة، ثم ضيفي الأرز المنقوع حتى تمام التسوية.

قومي بتحضير طبق التقديم و التزيين بالمكسرات عند الرغبة، إليك أيضاً ” ماسكات جل الصبار للشعر“.

طريقة عمل الدقوس الحار

يمكن تقديم الدقوس الحار كطبق جانبي بجانب الحنيذ، و يتم تحضيره عن طريق خلط قطع الطماطم و البصل و معجون الطماطم و الفلفل الأخضر و الخل و الثوم و زيت الزيتون و الملح و الشطة في الخلاط الكهربائي، حتى تتجانس المكونات معاً، ثم يتم وضعها في قدر على النار حتى تمام الغليان، ثم تصب في أطباق التقديم بجانب الوجبة الرئيسية.

و بذلك نكون قد قدمنا لكي سيدتي جميع التفاصيل الكاملة عن طريقة عمل حنيذ اللحم بطرق أصلية متعددة و بكل سهولة بإمكانيات متوفرة في المنزل، و يمكنك جعله كطبق رئيسي على سفرتك في العزائم و المناسبات و ابهري به عائلتك و ضيوفك، و قدمي معه العديد من الأطباق الجانبية اللذيذة، سوف تنالين إعجاب الجميع.