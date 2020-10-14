وصفات الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات وأقل التكاليف

وصفات الشوكولاتة اللذيذة المختلفة بطرق سهلة وبسيطة أقدمها لكم اليوم من خلال ثقفني، فلا غنى عن الشوكولاتة في حياتنا وخاصةً في حياة الأطفال، فلماذا لا نصنع وصفات لذيذة بالشوكولاتة في المنزل ونستمتع بها مع ضيوفنا.

مقادير الوصفة:

علبة بسكويت سادة حوالي 300 جرام.

علبة حليب محلى مكثف.

3 ملعقة كبيرة كاكاو خام نوع فاخر.

في البداية عليك طحن كل كمية البسكويت السادة في الكبة أو بأي طريقة أخرى، لكن عليك ملاحظة أن يكون مطحون ناعم.

في إناء منفصل عليك خلط الكاكاو مع الحليب المحلى المكثف حتى تختلط المكونات مع بعضها تماماً، في هذه الأثناء يمكنك إضافة البسكويت المطحون وخلط المكونات جيداً حتى تحصل على قوام يشبه العجين.

قم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة حسب الحجم الذي تريد، ثم توضع في الثلاجة حتى تتماسك تماماً وتخرج عند التقديم، وتقدم هكذا باردة ولذيذة.

تعتبر وصفة مكعبات الشوكولاتة بالبندق من ألذ وصفات الشوكولاتة كما أنها وكرات الشوكولاتة يختلفان عن وصفات الحلويات الأخرى التي تكون الشوكولاتة من مكوناتها الأساسية مثل موس الشوكولاتة وقد قدمت لكم وصفة له في مقال سابق، بالإضافة إلى بودنج الشوكولاتة والكاسترد وكلها وصفات رائعة ستنال إعجابكم خاصةً أنها من الحلويات الباردة المنعشة في الجو الحار.

500 شوكولاتة خام.

500 جرام بسكويت سادة.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب بندق مجروش.

2 ملعقة كبيرة سكر.

علبة حليب محلى مكثف.

علبة قشطة مخصصة للحلويات.

في البداية تحتاج إلى إذابة الشوكولاتة يمكنك استخدام الميكروويف أو إذابتها في حمام مائي حسب المتاح، بعد ذلك يتم إضافة الزبدة والسكر إلى الشوكولاتة المذابة حتى يذوب السكر تماماً، في هذه الأثناء قم بإضافة البندق المجروش مع التقليب.

قم بطحن البسكويت السادة في الكبة ثم اخلطه مع الحليب المحلى المكثف في إناء منفصل، حتى تحصل على قوام يشبه العجينة.

احضر صينية وضع عليها ورقة زبدة، قم بفرد عجينة البسكويت على ورقة الزبدة، وفوقها قم بتوزيع خليط الشوكولاتة والبندق، بعد ذلك توضع الصينية في الثلاجة 3 ساعات على الأقل.

عند التقديم تخرج الصينية من الثلاجة ويتم التقطيع على شكل مكعبات بالحجم الذي تريد، وتقدم وبالهناء والشفاء.