11 وصفة طبيعية هتساعدك على زيادة الشهية وعلاج النحافة

فقدان الشهية تعتبر مشكلة خطيرة ، وليها عواقب كتير ممكن تظهر على الجسم ، الشخص لما بيكون فاقد الشهية بياكل اقل ، وده بيمنع الجسم من الحصول على التغذية الكاملة ، ممكن تبقى في اسباب نفسية وجسدية ورا فقدان الشهية ، وقلة الشهية دي ممكن تخلي الجسم معرض بشكل اكبر للامراض ، عشان كده مينفعش تتجاهلي او تستهوني بالمشكلة دي ، وفي المقال بتاعنا النهاردة ، هنتعرف مع بعض على وصفات لزيادة الشهية اللي هتساعدك على استعادة صحتك ، وهنعرف ايه اسباب فقدان الشهية.

اسباب فقدان الشهية:

مشكلة فقدان الشهية ممكن تستمر مع الشخص لايام او شهور ، واللي بيكون وراها اسباب مختلفة زي:

– الاكتئاب.

– عدم التوازن الهرموني.

– اضطرابات الاكل.

– مرض معين.

وصفات لزيادة الشهية:

1- الكرفس:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة كرفس.

– كوباية مية فاترة.

طريقة الاستخدام:

خدي معلقة الكرفس واشربي وراها كوباية المية ، كرري الطريقة دي مرة واحدة يوميا.

الكرفس من المكونات اللي بتساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ، واكله مع المية الفاترة بيكون ليه تأثير فعال على الجهاز الهضمي ، الكرفس بيساعد كمان في افراز انزيمات الجهاز الهضمي ، بالاضافة انه بيعمل كمضاد لانتفاخ البطن ، وده بيساعد على تنشيط الشهية ، وبالتالي تقدري تستخدمي الكرفس لزيادة الشهية.

2- الجنزبيل:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ¼ معلقة صغيرة كزبرة مطحونة.

– ½ معلقة صغيرة جنزبيل مطحون.

– 100 مل مية.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الكزبرة والجنزبيل ، ضيفيهم للمية وسيبي الخليط يغلي على النار لحد ما المية توصل للنص ، سيبيه يبرد شوية وبعدين اشربيه ، اشربي المشروب ده مرة واحدة كل يوم.

الجنزبيل غني بالمواد المضادة للالتهابات, وارتفاع ضغط الدم, وحساسية الجلوكوز والخصائص المنشطة ، وبيعمل بشكل فعال على الجهاز الهضمي.

3- التمر هندي:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 10 جرام تمر هندي.

– كوباية مية.

– ملح للطعم “حسب الذوق”.

– فلفل اسود “حسب الحاجة”.

طريقة الاستخدام:

انقعي التمر هندي في المية كام ساعة ، ضيفي الملح والفلفل الاسود للمية للطعم ، وبعدين صفي المية واشربيه ، اشربي المشروب ده مرة واحدة كل يوم.

التمر هندي معروف انه ملين طبيعي ، وبيحسن الجهاز الهضمي وبيزود الشهية ، التمر هندي بيحتوي على فيتامين B 1او الثيامين ، اللي بيساعد على زيادة الشهية.

4- الكزبرة:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ كوباية من اوراق الكزبرة.

– مية “حسب الحاجة”.

طريقة الاستخدام:

اخلطي الكزبرة مع المية واضربيهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى عندك عصير ، اشربي العصير ده على معدة فاضية كل يوم الصبح.

الكزبرة من المكونات اللي بتساعد على زيادة الشهية عن طريق تحسين الهضم.

5- عصير الرمان:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 – 3 حبات رمان.

– عسل “اختياري”.

طريقة الاستخدام:

اعصري الرمان وضيفي له العسل حسب الرغبة ، واشربي منه كوباية كل يوم ، وحطي في اعتبارك ان العصير يبقى طازة يوميا.

الرمان فاكهة غنية بمضادات الاكسدة والفيتامينات ، الرمان مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي ، تقدر تشربي عصير الرمان يوميا لزيادة الشهية.

6- الليمون:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ ليمونة.

– كوباية مية فاترة.

طريقة الاستخدام:

اعصري الليمون في كوباية المية الفاترة ، اشربيه كل يوم على معدة فاضية.

الليمون ممكن يستخدم كعلاج لزيادة الشهية ، الليمون غني بفيتامين C اللي بيساعد على تنضيف المعدة وتشغيل عملية الهضم بسلاسة ، والليمون غني بالالياف اللي بتحافظ على صحة الامعاء.

7- الحبهان:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 – 3 حبات حبهان.

– قطعة صغيرة جنزبيل.

– 2 – 3 حبات قرنفل.

– ¼ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.

– كوباية مية فاترة.

طريقة الاستخدام:

اطحني المكونات كلها مع بعض في المطحنة ، ضيفي الخليط لكوباية المية الفاترة ، واشربيه على معدة فاضية كل يوم الصبح.

الحبهان من الحاجات اللي كانت بتستخدم من قرون طويلة في الطب القديم ، لانه من المكونات اللي بتساعد على علاج مشاكل زي عسر الهضم, الامساك, فقدان الشهية.

8- شراب القيقب “الاسفندان”:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ كوباية من شراب القيقب.

– 5 – 6 نقط من عصير الليمون.

– 5 كوبايات مية.

طريقة الاستخدام:

اخلطي المية مع شراب القيقب في طاسة على نار وسخنيهم لمدة كام دقيقة ، سيبي الخليط يبرد وبعدين ضيفي له عصير الليمون ، احفظي الخليط في ازازة محكمة الغلق ، واشربي منه معلقتين صغيرين مرتين في اليوم يوميا.

القيقب مع الليمون يعتبر علاج فعال لتقوية الجهاز الهضمي والجهاز المناعي وعلاج مشكلة فقدان الشهية.

9- شاي الشمر:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر.

– ½ معلقة صغيرة من بذور الحلبة.

– ½ معلقة صغيرة عسل.

– 2 – 3 كوبايات مية.

طريقة الاستخدام:

ضيفي بذور الشمر والحلبة للمية واغليهم مع بعض كام دقيقة ، ضيفي العسل للخليط حسب الرغبة ، صفيه واشربي منه من مرة لمرتين في اليوم يوميا.

الشمر بيساعد على زيادة الشهية وتحسين الهضم اللي بدوره بيزود الشهية.

10- الفلفل الاسود:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 2 – 3 حبات فلفل اسود.

– ¼ معلقة صغيرة جنزبيل.

– ¼ معلقة صغيرة من اوراق الشاي.

– عسل “حسب الرغبة”.

– كوباية مية.

طريقة الاستخدام:

ممكن تاكلي يوميا من 2 – 3 حبات فلفل لوحدهم ، او تعملي شاي الفلفل ، ضيفي الفلفل والجنزبيل واوراق الشاي للمية واغليهم مع بعض لمدة 4 – 5 دقايق ، صفي الخليط وضيفي له العسل ، اشربيه مرة كل يوم.

الفلفل يعتبر علاج فعال بيساعد على تقوية الجهاز الهضمي وتحسين الشهية.

11- الفيتامينات:

فيتامين B من الفيتامينات المعروفة انها بتساعد على زيادة الشهية ، ونقص اي فيتامين في مجموعة فيتامين المركب ممكن تأدي لمشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية ، ممكن تعوضي نقص فيتامين B عن طريق الاطعمة الغنية بيه ، وتعتبر الاسماك, الفراخ, اللحوم, البيض, منتجات الالبان, الخضروات الورقية الخضرا, الفاصوليا ، من المصادر الغنية بفيتامين B 12.

بعض الطرق التانية والنصايح لزيادة الشهية:

1- ممكن تعتمدي على وضعيات اليوجا اللي بتساعد على تقوية الهضم وزيادة الشهية ، زي وضع Surya Namaskar, Kappalbhati Pranayama, Northwestern, Pawan Muktaasan, مارسي الاوضاع دي يوميا.

2- التركيز في الاكل وعدم الانشغال باي حاجة تانية اثناء الاكل ، لان ده بيسبب تناول الطعام بشكل غير صحيح.

3- تناول الطعام في الوقت المحدد ليه ، الاكل في توقيت مش مناسب ممكن يأدي لمشكلة فقدان الشهية ، دايما خلي وجبة الفطار تقيلة ومتكاملة ، ووجبة الغدا اقل من الفطار ، والعشا اخف من الغدا.

4- ابعدي عن الاطعمة السريعة ودخلي في نظامك الغذائي اليومي الخضروات والفاكهة ، ممكن تبدأي يومك بكوباية عصير فاكهة ، وكلي الاطعمة الغنية بالالياف زي الموز وغيره من الاطعمة.

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