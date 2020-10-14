11 وصفة طبيعية هتساعدك على زيادة الشهية وعلاج النحافة

فقدان الشهية تعتبر مشكلة خطيرة ، وليها عواقب كتير ممكن تظهر على الجسم ، الشخص لما بيكون فاقد الشهية بياكل اقل ، وده بيمنع الجسم من الحصول على التغذية الكاملة ، ممكن تبقى في اسباب نفسية وجسدية ورا فقدان الشهية ، وقلة الشهية دي ممكن تخلي الجسم معرض بشكل اكبر للامراض ، عشان كده مينفعش تتجاهلي او تستهوني بالمشكلة دي ، وفي المقال بتاعنا النهاردة ، هنتعرف مع بعض على وصفات لزيادة الشهية اللي هتساعدك على استعادة صحتك ، وهنعرف ايه اسباب فقدان الشهية.
اسباب فقدان الشهية:
مشكلة فقدان الشهية ممكن تستمر مع الشخص لايام او شهور ، واللي بيكون وراها اسباب مختلفة زي:
– الاكتئاب.
– عدم التوازن الهرموني.
– اضطرابات الاكل.
– مرض معين.
وصفات لزيادة الشهية:
1- الكرفس:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 معلقة صغيرة كرفس.
– كوباية مية فاترة.
طريقة الاستخدام:
خدي معلقة الكرفس واشربي وراها كوباية المية ، كرري الطريقة دي مرة واحدة يوميا.
الكرفس من المكونات اللي بتساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ، واكله مع المية الفاترة بيكون ليه تأثير فعال على الجهاز الهضمي ، الكرفس بيساعد كمان في افراز انزيمات الجهاز الهضمي ، بالاضافة انه بيعمل كمضاد لانتفاخ البطن ، وده بيساعد على تنشيط الشهية ، وبالتالي تقدري تستخدمي الكرفس لزيادة الشهية.
2- الجنزبيل:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ¼ معلقة صغيرة كزبرة مطحونة.
– ½ معلقة صغيرة جنزبيل مطحون.
– 100 مل مية.
طريقة الاستخدام:
اخلطي الكزبرة والجنزبيل ، ضيفيهم للمية وسيبي الخليط يغلي على النار لحد ما المية توصل للنص ، سيبيه يبرد شوية وبعدين اشربيه ، اشربي المشروب ده مرة واحدة كل يوم.
الجنزبيل غني بالمواد المضادة للالتهابات, وارتفاع ضغط الدم, وحساسية الجلوكوز والخصائص المنشطة ، وبيعمل بشكل فعال على الجهاز الهضمي.
3- التمر هندي:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 10 جرام تمر هندي.
– كوباية مية.
– ملح للطعم “حسب الذوق”.
– فلفل اسود “حسب الحاجة”.
طريقة الاستخدام:
انقعي التمر هندي في المية كام ساعة ، ضيفي الملح والفلفل الاسود للمية للطعم ، وبعدين صفي المية واشربيه ، اشربي المشروب ده مرة واحدة كل يوم.
التمر هندي معروف انه ملين طبيعي ، وبيحسن الجهاز الهضمي وبيزود الشهية ، التمر هندي بيحتوي على فيتامين B 1او الثيامين ، اللي بيساعد على زيادة الشهية.
4- الكزبرة:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ½ كوباية من اوراق الكزبرة.
– مية “حسب الحاجة”.
طريقة الاستخدام:
اخلطي الكزبرة مع المية واضربيهم مع بعض في الخلاط لحد ما يبقى عندك عصير ، اشربي العصير ده على معدة فاضية كل يوم الصبح.
الكزبرة من المكونات اللي بتساعد على زيادة الشهية عن طريق تحسين الهضم.
5- عصير الرمان:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 2 – 3 حبات رمان.
– عسل “اختياري”.
طريقة الاستخدام:
اعصري الرمان وضيفي له العسل حسب الرغبة ، واشربي منه كوباية كل يوم ، وحطي في اعتبارك ان العصير يبقى طازة يوميا.
الرمان فاكهة غنية بمضادات الاكسدة والفيتامينات ، الرمان مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي ، تقدر تشربي عصير الرمان يوميا لزيادة الشهية.
6- الليمون:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ½ ليمونة.
– كوباية مية فاترة.
طريقة الاستخدام:
اعصري الليمون في كوباية المية الفاترة ، اشربيه كل يوم على معدة فاضية.
الليمون ممكن يستخدم كعلاج لزيادة الشهية ، الليمون غني بفيتامين C اللي بيساعد على تنضيف المعدة وتشغيل عملية الهضم بسلاسة ، والليمون غني بالالياف اللي بتحافظ على صحة الامعاء.
7- الحبهان:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 2 – 3 حبات حبهان.
– قطعة صغيرة جنزبيل.
– 2 – 3 حبات قرنفل.
– ¼ معلقة صغيرة كزبرة ناشفة.
– كوباية مية فاترة.
طريقة الاستخدام:
اطحني المكونات كلها مع بعض في المطحنة ، ضيفي الخليط لكوباية المية الفاترة ، واشربيه على معدة فاضية كل يوم الصبح.
الحبهان من الحاجات اللي كانت بتستخدم من قرون طويلة في الطب القديم ، لانه من المكونات اللي بتساعد على علاج مشاكل زي عسر الهضم, الامساك, فقدان الشهية.
8- شراب القيقب “الاسفندان”:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ½ كوباية من شراب القيقب.
– 5 – 6 نقط من عصير الليمون.
– 5 كوبايات مية.
طريقة الاستخدام:
اخلطي المية مع شراب القيقب في طاسة على نار وسخنيهم لمدة كام دقيقة ، سيبي الخليط يبرد وبعدين ضيفي له عصير الليمون ، احفظي الخليط في ازازة محكمة الغلق ، واشربي منه معلقتين صغيرين مرتين في اليوم يوميا.
القيقب مع الليمون يعتبر علاج فعال لتقوية الجهاز الهضمي والجهاز المناعي وعلاج مشكلة فقدان الشهية.
9- شاي الشمر:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 معلقة صغيرة من بذور الشمر.
– ½ معلقة صغيرة من بذور الحلبة.
– ½ معلقة صغيرة عسل.
– 2 – 3 كوبايات مية.
طريقة الاستخدام:
ضيفي بذور الشمر والحلبة للمية واغليهم مع بعض كام دقيقة ، ضيفي العسل للخليط حسب الرغبة ، صفيه واشربي منه من مرة لمرتين في اليوم يوميا.
الشمر بيساعد على زيادة الشهية وتحسين الهضم اللي بدوره بيزود الشهية.
10- الفلفل الاسود:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 2 – 3 حبات فلفل اسود.
– ¼ معلقة صغيرة جنزبيل.
– ¼ معلقة صغيرة من اوراق الشاي.
– عسل “حسب الرغبة”.
– كوباية مية.
طريقة الاستخدام:
ممكن تاكلي يوميا من 2 – 3 حبات فلفل لوحدهم ، او تعملي شاي الفلفل ، ضيفي الفلفل والجنزبيل واوراق الشاي للمية واغليهم مع بعض لمدة 4 – 5 دقايق ، صفي الخليط وضيفي له العسل ، اشربيه مرة كل يوم.
الفلفل يعتبر علاج فعال بيساعد على تقوية الجهاز الهضمي وتحسين الشهية.
11- الفيتامينات:
فيتامين B من الفيتامينات المعروفة انها بتساعد على زيادة الشهية ، ونقص اي فيتامين في مجموعة فيتامين المركب ممكن تأدي لمشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الشهية ، ممكن تعوضي نقص فيتامين B عن طريق الاطعمة الغنية بيه ، وتعتبر الاسماك, الفراخ, اللحوم, البيض, منتجات الالبان, الخضروات الورقية الخضرا, الفاصوليا ، من المصادر الغنية بفيتامين B 12.
بعض الطرق التانية والنصايح لزيادة الشهية:
1- ممكن تعتمدي على وضعيات اليوجا اللي بتساعد على تقوية الهضم وزيادة الشهية ، زي وضع Surya Namaskar, Kappalbhati Pranayama, Northwestern, Pawan Muktaasan, مارسي الاوضاع دي يوميا.
2- التركيز في الاكل وعدم الانشغال باي حاجة تانية اثناء الاكل ، لان ده بيسبب تناول الطعام بشكل غير صحيح.
3- تناول الطعام في الوقت المحدد ليه ، الاكل في توقيت مش مناسب ممكن يأدي لمشكلة فقدان الشهية ، دايما خلي وجبة الفطار تقيلة ومتكاملة ، ووجبة الغدا اقل من الفطار ، والعشا اخف من الغدا.
4- ابعدي عن الاطعمة السريعة ودخلي في نظامك الغذائي اليومي الخضروات والفاكهة ، ممكن تبدأي يومك بكوباية عصير فاكهة ، وكلي الاطعمة الغنية بالالياف زي الموز وغيره من الاطعمة.
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