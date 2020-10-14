4 خطوات بسيطة لضمان سلامتك من كورونا عند ركوب المصعد

محمد حسين الأربعاء,14 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 18:54
يمارس البعض منا حياته الطبيعية في ظل وجود فيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها كافة المؤسسات الصحية داخل دولة الإمارات وهو ما يضمن سلامته وحماية أسرته من الإصابة بفيروس كوفيد – 19.
إجراءات وقائية بسيطة
لكن البعض الآخر يهمل في إتباع إجراءات السلامة والحماية من فيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي قد يعرضه للإصابة بعدوى فيروس كورونا ونقلها إلى أفراد أسرته الصغيرة والفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل الحوامل وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري.
لذا تحرص مبادرة وقاية الإماراتية على توجيه جميع أفراد المجتمع نحو الممارسات الصحية والإرشادات الطبية المثالية التي تضمن سلامتهم في كل الأماكن.
وفي هذا السياق نشرت المبادرة الإماراتية "وقاية" من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنفوجراف أوضحت فيه عدد من الخطوات البسيطة لضمان سلامتك أثناء ركوب المصعد حيث يتطلب ذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية لحماية نفسك ومن معك من خطر فيروس كوفيد -19.
خطوات بسيطة لضمان سلامتك من كورونا عند ركوب المصعد
وجاءت النصائح التي نشرتها المبادرة الإماراتية من خلال "تويتر" كالتالي:
- تجنب استخدام المصاعد المزدحمة
- احرص على ارتداء قناع الوجه طوال تواجدك بداخل المصعد
- تجنب لمس أزرار المصعد بيدك مباشرة
- اغسل يدك وعقمها بمجرد خروجك من المصعد
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