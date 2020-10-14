 7 نصائح من صحة دبي للتخلص من التوتر

قد يتعرض البعض منا للتوتر نتيجة الضغوط التي يواجهها في الحياة أو بالعمل وهو الأمر الذي يتطلب من جميع أفراد المجتمع البحث عن طرق عملية للتخلص من التوتر في مواجهة ضغوط ومشاكل الحياة المختلفة.

وفي هذا السياق ومن أجل تخفيف التوتر على جميع فئات المجتمع خل في ظل القيود والإجراءات الاحترازية التي نعيشها جميعا وجهت صحة دبي عدد من النصائح للتغلب من التوتر.

حيث نشرت صحة دبي من خلال منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنفوجراف أوضحت فيه عدد من الخطوات البسيطة لتجاوز التوتر وضغوط الحياة المختلفة.

نصائح للتخلص من التوتر

وجاءت النصائح التي نشرتها هيئة الصحة بدبي عبر صفحتها الرسمية كالتالي:

الإكثار من شرب الماء

يجب الحرص بشكل يوم على شرب ما لا يقل عن 3 لترات من المياه لضمان سلامة أعضاء الجسم

تنظيم الحياة اليومية

يجب عليك تنظيم حياتك اليومية وأمورك المختلفة حتى تستطيع أن تخفف الضغوط التي تتعرض لها على مدار اليوم.

تناول الغذاء الصحي

الحرص على تناول الفواكه والخضروات والأغذية الطبيعية يضمن لك الحفاظ على صحتك في مواجهة الأمراض المختلفة

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة يضمن لك صحة أفضل ويقيك من الأمراض ويضمن لك حياة نفسية مستقرة بعيدا عن التوتر

ممارسة الهوايات

مارس هوايتك المفضلة لأن ذلك يضمن لك الاستمتاع بكل دقيقة في حياتك، بإمكانك لعب الشطرنج أو قراءة كتابك المفضل.

توطيد العلاقات

وطد علاقاتك بالأصدقاء وجميع أفراد أسرتك فهو خط دفاعك الأول في مواجهة المشاكل وضغوط الحياة.

تنظيم الحياة اليومية

قم بتنظيم أعمالك اليومية وكل ما يتعلق بتفاصيل يومك المختلفة حتى يتاح لك الفرصة بإنجاز كل احتياجاتك الشخصية بكل سهولة ويسر ودون الإصابة بالتوتر

أخذ قسط كافي من النوم

النوم العميق الكافي يوفر لك حياة نفسية هادئة بعيدا عن التوتر.