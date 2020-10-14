صحة دبي تطلق نظاما ذكيا لرعاية مرضى السكري عن بُعد

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إطلاق منظومة صحية متكاملة لرعاية مرضى السكري عن بعد تستند إلى أحدث التجهيزات والتقنيات الذكية التي تمكن الهيئة من خلال مركز دبي للسكري من متابعة المرضى على مدار الساعة وتقديم كافة الخدمات الطبية إلى جانب متابعة الحالة الصحية لكل مريض وتنظيم مواعيد الدواء له وما إلى ذلك من خدمات توعوية وإرشادية وتثقيفية.

خدمة ذكية لمرضى السكري

ووفقا للمنظومة الجديدة التي أعلنت صحة دبي عن إطلاقها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فإنه بمقدور أي مريض من المنتسبين للمركز التواصل المباشر مع استشاري ومختصي المركز للحصول على الخدمات الطبية.

دقة شديدة في المتابعة

كما تعمل الخدمة الجديدة في الوقت نفسه على تمكين أطباء المركز من متابعة حالة المريض بدقة شديدة ومراقبة مستويات السكري لديه وتقديم مختلف أشكال المساعدة والرعاية الطبية وذلك عبر الهاتف الذكي ومن خلال شاشات متابعة داخل المركز تتوافر فيها أعلى درجات ومعايير الخصوصية.

علاج عن بعد

ومع توفر هذا النظام الذكي لم يعد مريض السكري بحاجة للتردد على المركز للعلاج أو للاستشارة أو أية خدمات أخرى إلا في حالات طبية معينة يقدرها الطبيب مع المريض.

وتتوافق هذه الخدمة الجديدة مع مجمل الخدمات الذكية والمتطورة الأخرى التي يوفرها مركز دبي للسكري والتي جعلته معتمدا دوليا كمركز للعلاج والأبحاث العلمية والأول من نوعه على مستوى المنطقة سواء في جانب نخبة كوادره الطبية أو خدماته المتنوعة أو مجمل وسائل العلاج المبتكرة أو وحداته وخدماته المتخصصة وأهمها الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال ووحدة العناية بشبكية العين والأسنان والعناية بالقدم وخدمات الدعم النفسي وغيرها من الوحدات والخدمات التي تمثل عنصر وقاية من مخاطر داء السكري وأثاره الجانبية.