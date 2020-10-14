الوصفة المثالية للحماية من الإنفلونزا الموسمية من الصحة السعودية

كشفت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن عدد من الخطوات الأساسية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية.

حيث شددت وزارة الصحة السعودية على ضرورة الاهتمام بفسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد والقيام بتجفيفهما في عدد المواقف الأساسية التي ذكرتها وزارة الصحة السعودية في أنفوجراف نشرته من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حالات تستوجب غسل اليدين بشكل جيد

وأشارت الصحة السعودية في التغريدة المنشورة إلى أهمية غسل الأيدي وتحفيفها بشكل جيد في الحالات التالية:

العطس أو السعال

مصافحة المصاب بالإنفلونزا أو الزكام

قبل وبعد تناول الطعام

التهوية الجيدة للأماكن المغلقة

استخدام دورات المياه

تغيير الحفاضات الخاصة بالأطفال

لمس الأسطح الخارجية في الأماكن العامة

تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضروات أو الفواكه غير المغسولة

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار "نخلي هالموسم سليم"، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعامة المجتمع.

وأكدت الصحة أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مشيرةً إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

كما لفتت الصحة السعودية إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأبانت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.