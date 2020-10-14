يعد مرض التهاب المفاصل أحد الأمراض الشائعة بين أفراد المجتمع والذي قد يسبب بعض المشاكل في الحركة لدى البعض ويعقيهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل عادي.

تأخير المضاعفات

ويعد الفصال العظمي أو احتكاك المفاصل الأكثر شيوعا من أنواع التهاب المفاصل بحسب أثبتته الأبحاث والدراسات الطبية الحديثة ولذلك ينصح الأطباء المصابين بالتهاب المفاصل بضرورة المشاركة في النشاط البدني المعتدل مثل المشي وركوب الدراجات والسباحة.

حيث أكد الأطباء أن ممارسة الأنشطة البدنية الرياضية المعتدلة يمكن أن تحسن من آلام التهاب المفاصل وتؤخر عملية ظهور المضاعفات بسبب المرض.

وفي هذا السياق نشر المجلس الصحي السعودي عدد من الخطوات البسيطة للتحكم بمرض التهاب المفاصل وذلك من خلال منصتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

5 طرق بسيطة للتحكم بالتهاب المفاصل

وجاءت النصائح التي نشرها المجلس الصحي السعودي لعلاج آلام المفاصل كالتالي: