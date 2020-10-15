كوب واحد قبل النوم هيخلصك من الدهون نهائيا وستلاحظ الفرق في 3 أيام

يلجا الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد وخاصة النساء بعد الولادة، لذلك يبحث الكثيرون علي الطرق للتخلص من كميات الوزن الزائد والحصول علي الوزن المثالي للحصول علي جسم متناسق ومشدود في وقت سريع، حيث يعانون الكثير أن وزن الجسم زائد عن الوزن الصحي المناسب، وقد يتأثر الوزن بالعديد من الأكلات السريعة وتناول الأطعمة العالية بالدهون وقلة ممارسة النشاط البدني وقلة النوم، ولذلك يحدث عدد سعرات حرارية أكبر من السعرات التي يحرقها الجسم، لذا يقوم الجسم بعملية استرخاء أجهزة الجسم يساعد علي حرق الدهون أثناء النوم، ولذلك نقدم لكم مشروبات قبل النوم مباشرة يساعد علي حرق الدهون أثناء النوم.

كيفية يمكن حرق المزيد من الدهون أثناء النوم

يمكن حرق الدهون أكثر خلال فترة النوم بشكل جيد والتخلص من الوزن الزائد بشكل جيد أثناء النوم، ولكن هذه الخطوات لها العديد من القواعد والشروط لضمان حرق الدهون أثناء النوم.

مراحل النوم المبكر من الساعة 10 ليلا حتي الفجر لذا ننصح بالنوم المبكر، وقد تتكلم في شعورك بالنشاط في اليوم التالي، وذلك بمساعدة الجسم علي الاسترخاء والنوم لمدة 8 ساعات، ولكن من الضروري لتناول وجبة خفيفة قبل النوم بساعة للشعور بالراحة، وتجنب المأكولات المرتفعة بالسعرات الحرارية قد يؤدي لصعوبة في الحصول علي النوم بشكل مريح وقد يزيد الوزن بشكل سريع.

ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم تأثير قوي علي حرق الدهون قبل النوم، ولذا يمكن أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 8 دقائق قبل النوم يحرق الدهون بشكل سريع جدا.

مشروبات تساعد علي حرق الدهون أثناء النوم بشكل سريع

مشروب الليمون والقرفة والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. نصف ملعقة زنجبيل مطحون. واحدة ليمون. كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي كوب ماء علي النار حتي الغليان ثم ضعي القرفة وزنجبيل وعصير ليمون وقشر الليمون.

ارفعي المشروب من علي النار واتركي حتي يبرد وتناول المشروب قبل النوم مباشراً.

مشروب القرفة والعسل.

ملعقة كبيرة عسل. نصف ملعقة قرفة. كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب ضعي في كوب ماء علي النار حتي الغليان ثم ضعي القرفة، وارفعي من علي النار واتركي حتي يبرد ثم ضعي ملعقة عسل، تناول المشروب قبل النوم بساعة.

مشروب الشاي الأخضر والنعناع واليانسون.

نصف ملعقة شاي أخضر. نصف ملعقة يانسون. نصف ملعقة نعناع مجفف. كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير: