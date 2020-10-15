محمد حسين الخميس,15 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 13:14
نشرت مدينة الملك سعود الطبية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدد من الطرق البسيطة التي تساهم في رفع مستويات المناعة بجسم الإنسان في مواجهة الأمراض المختلفة.
حيث أشارت مدينة الملك سعودية الطبية إلى أن التغذية الصحية السليمة تضمن لك مناعة قوية في مواجهة الفيروسات لكن لا يوجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بعدوى فيروس كوفيد – 19.
8 طرق لرفع مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة
ومن أجل رفع مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة نصحت مدينة الملك سعود الطبية المواطنين والمقيمين بإتباع عدد من الخطوات لضمان سلامته.
وجاءت تلك الخطوات كالتالي:
- اتباع نمط صحي ومتوازن
- الإكثار من شرب الماء
- تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة، كالسكر ومنتجات الدقيق الأبيض كونها تعيق عمل الجهاز المناعي بكفاءة
- تناول الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الخضار والفواكه وإضافة الكركم في الأغذية المطهية
- تناول الأغذية الغنية بالحديد لتجنب الإصابة بنقص الحديد.
- يجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة
- تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3.
- تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين ج مثل الفلفل الرومي الملون والحمضيات وغيرها.
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