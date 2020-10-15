نشرت مدينة الملك سعود الطبية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدد من الطرق البسيطة التي تساهم في رفع مستويات المناعة بجسم الإنسان في مواجهة الأمراض المختلفة.

حيث أشارت مدينة الملك سعودية الطبية إلى أن التغذية الصحية السليمة تضمن لك مناعة قوية في مواجهة الفيروسات لكن لا يوجد أطعمة معينة تقي من الإصابة بعدوى فيروس كوفيد – 19.

8 طرق لرفع مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة

ومن أجل رفع مناعة الجسم في مواجهة الأمراض المختلفة نصحت مدينة الملك سعود الطبية المواطنين والمقيمين بإتباع عدد من الخطوات لضمان سلامته.

وجاءت تلك الخطوات كالتالي: