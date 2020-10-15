احدث و افضل طرق العنايه بالبشره

العنايه بالبشره شئ مهم جدا لنا و يجب اتباع وصفات و استخدام الغسول المناسب لكي نغسل البشرة و يجب حماية البشرة من الجفاف لذلك نعمل على ترطيب البشرة و استخدام الكريمات التي تقي من أشعة الشمس و لا تقل كمية المياه التي نتناولها عن لترين باليوم بل يفضل أن تزيد .

و من الوصفات التي تزيد من إمكانية العنايه بالبشره استخدام الافوكادو و العسل و هم يساعدون على زيادة تنعيم البشرة و نستخدم ملعقه كبير من العسل وربع حبة من الافوكادو و 3 ملعقة من الكريما .

وتوضع جميع المكونات في الخلاط و تخلط جيدا ثم توضع الخلطة على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى تجف الخلطة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ جيدا ويتم تنشيف الوجه .

ومن الوصفات السهلة التي لها مفعول جيد وصفة عصير الليمون و يتكون من الليمون و الماء والتي يتم بلل لقطنة ولمس البشرة بها وترك الخلطة لربع ساعة.

و يتم خلط عصير الليمون مع الماء و يتم بإدخال قطنة في العصير و و دهان القطنة على الوجه و ترك الدهان لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه مما يعطي نتائج مبهرة و الحصول على بشرة نضرة و سوف نتعرف علي العديد من الوصفات في المقالات القادمة و التي تقي وتحمي البشرة و تجعلها بلا عيوب مما يعطي صفاء للوجه و زيادة الثقة بالنفس .