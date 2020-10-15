طريقة عمل بطاطس ودجز وبطاطس فريسكاس مثل المطاعم

أقدم لكم طريقة عمل بطاطس ودجز مثل المطاعم وكذلك بطاطس فريسكاس، حيث أن وصفات البطاطس كثيرة جداً ومتنوعة، فالبطاطس من الأكلات الصحية والخضروات الغنية بالنشويات والتي بدورها تعطي الجسم طاقة، وقد قدمت لكم في مقالات عديدة سابقة من خلال ثقفني وصفات مختلفة للبطاطس مثل صينية البطاطس البوريه باللحمة المفرومة، وكرات البطاطس المحشية بالجبن، وفي هذا المقال سوف أقدم لكم عدة وصفات مختلفة للبطاطس المحمرة التي يحبها الصغار والكبار على حد سواء.

اشتهرت في الآونة الأخيرة وصفة بطاطس فريسكاس والتي تقدم في المطاعم كصنف جانبي خاصةً مع الوجبات السريعة، ومن الجيد أنها سهلة الصنع في المنزل ومكوناتها بسيطة للغاية.

3 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ماء حوالي ربع كوب.

في البداية يتم غسيل البطاطس بشكل جيد، ثم تقطيعها على هيئة أصابع كما هو معتاد في البطاطس المحمرة.

في وعاء يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر وكل التوابل المذكورة في المقادير مع بعضها جيداً، يتم إضافة الماء مع التقليب حتى يصبح لدينا قوام عجينة سائلة.

توضع البطاطس في الخليط مع التقليب حتى تتغلف تماماً بالعجينة السائلة، ثم توضع في الثلاجة حتى تتماسك حوالي ساعة.

تخرج البطاطس من الثلاجة لتقلى في زيت غزير حتى تحصل على اللون الذهبي المطلوب، عندها تصفي من الزيت وتقدم مباشرة وبالهناء والشفاء.

5 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة زعتر بودر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

يتم غسل البطاطس جيداً وتقطيعها بقشرتها على شكل جوانح وهو الشكل المعتاد للبطاطس الودجز، بعد ذلك توضع البطاطس في إناء به ماء مغلي على النار لمدة 7 دقائق.

اخلط التوابل المذكورة في المقادير مع بعضها وأضف إليها الزيت وقلبهم جميعاً.

احضر صينية فرن عليها ورقة زبدة، وقم بتوزيع شرائح البطاطس على الصينية ثم توضع في الفرن حتى تمام النضج.