فحص الثدي المنزلي من أبسط الخطوات اللي ممكن تحميكي من سرطان الثدى يعتبر اكثر انواع السرطان انتشارا فى دول كتير بمعدل 6 سيدات كل يوم وكمان مبقاش يفرق انتى صغيرة ولا كبيرة فى السن لأنه للأسف فى بنات عمرهم 20 سنة بيتشخصوا بيه ،فحص الثدى من الحاجات السهلة اللى مش هتكلفك حاجة لانك ممكن تعمليه بنفسك فى بيتك وكمان مبياخدش اكتر من 5 دقايق عشان كده لازم تبدأى تهتمى انك تعمليه شهريا وتشجعى اللى تعرفيهم انهم ميكسلوش ويعملوه،ولأن احنا فى شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدى اعرفى معانا ايه خطوات الفحص بكل سهولة.

ليه لازم تعملي فحص الثدي الذاتي كل شهر وازاي تعمليه؟ اعرفي الإجابة..

1- الخطوة الأولى:

أول حاجة في فحص الثدي هي انك تقفي قدام مراية كبيرة كاشفة مساحة كبيرة من منطقة الصدر، وتبدأي تتخلصي من أي حمالة صدر او ملابس وتعري المنطقة دي، وتكوني واقفة في إضاءة كويسة.

2- الخطوة الثانية:

الخطوة الثانية هي انك تخلي الذراعين جنبك وشوفى فى اى حاجة غريبة في شكل الحلمة أو الثدى نفسه، احمرار او اختلافي في الألوان مثلا، او ان شكل الثدي مش منتظم.

3- الخطوة الثالثة:

في الخطوة الثالثة.. حطي ايدك في وسطك واضغطى شوية لقدام وشوفى لو فى أى تغير هيحصل فى شكل الثدي، كرري الحركة للجنبين.

4- الخطوة الرابعة:

حطى ايديكى ورا راسك ووجهى كتفك لقدام وشوفى لو حصل تغير فى شكل الحلمة.

5- الخطوة الخامسة:

الخطوة الخامسة في فحص الثدي هي انك باستخدام 3 صوابع بطريقة دائرية على مساحة الثدى كلها وخصوصا من ورا الحلمة ،اضغطى على الحلمة وشوفى لو هيطلع منها أى افرازات،ممكن تنامى على ضهرك عشان يبقى الفحص أسهلو افحصى الأندر أرم كويس

6- الخطوة السادسة:

ابدأي فحص مساحة الثدي كلها، افحصى الثدى اليمين بالأيد الشمال والعكس.

7- لو لاحظتى أى كلكيعة غريبة ماتتخضيش:

أول حاجة تعمليها لو لاحظتي اي كلكيعة اوكتلة هي انك تروحي على طول روحى لدكتور واتأكدى من السبب لأنه ممكن يكون لأى سبب تانى غير سرطان الثدي لا قدر الله، ممكن كمان تشوفى فيديوهات تساعدك لطريقة الفحص، وأفضل وقت للفحص من اليوم السابع للعاشر بعد البريود، متكسليش تفحصى نفسك كل شهر لسلامتك وصحتك لأن دايما الاكتشاف بدرى بيعلى نسبة الشفا بدرجة كبيرة.

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