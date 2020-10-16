ايه هو اليوم الفري في الرجيم وازاي تعمليه صح

الرجيم او المشي على نظام غذائي لانقاص الوزن ، بيبقى معناه اننا بنحرم نفسنا من انواع كتير من الاكلات اللي بنحبها ، خصوصا الاكلات الغنية بالدهون والسكريات ، وهنا يجي دور اليوم الفري في الرجيم اللي بينصح بيه خبراء التغذية لكسر الدايت بيوم واحد في الاسبوع ، واللي بيسمح فيه باكل وجبة عالية السعرات الحرارية ، ولكن بتكون في حيرة في الموضوع هل مسموح باكلات متنوعة خلال اليوم الفري كله ولا هي وجبة واحدة بس؟ واي واحد فيهم الافضل في تخسيس الوزن؟ النهاردة هنعرف مع بعض بالتفصيل ازاي تعملي اليوم الفري بشكل صح.

ايه اهمية اليوم الفري في الرجيم؟

المشي على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية باستمرار بيأدي لانخفاض معدل الحرق وبالتالي ثبات الوزن ، عشان كده بيجي اليوم الفري لكسر روتين الرجيم ، ولزيادة معدل الحرق ، وبالتالي المساعدة في تخسيس الوزن.

الفرق بين اليوم الفري والوجبة الفري؟

– الحقيقة هو مجازا بيتسمى اليوم الفري ولكن هو بيكون وجبة واحدة بس عالية السعرات الحراية خلال اليوم مش اليوم كله ، لان الاكل بحرية خلال اليوم كله ممكن يضيع مجهود الاسبوع كله ويتسبب في زيادة الوزن مرة تانية.

– المفروض الوجبة الفري تزيد فيها السعرات الحرارية بمعدل 500 سعر حراري بس عن السعرات الحرارية المسموحة في النظام الغذائي اللي انتي ماشية خلال باقي ايام الاسبوع.

– اختيار اليوم الفري بيتحدد على حسب وزن الجسم ، بالنسبة لاصحاب الاوزان العالية ممكن يعملوا اليوم الفري كل 15 – 20 يوم ، اما الاشخاص اصحاب الاوزان الاقل نسبيا او القريبين من الوزن المثالي وعندهم زيادة في الوزن مش كبيرة ممكن يعملوا اليوم الفري كل اسبوع.

نصايح لليوم الفري:

1- المفروض الوجبة الفري تكون في الفطار او الغدا ، ومش في العشا ولا اخر اليوم ، لان معدلات الحرق في الجسم بتقل بالليل ، بالاضافة ان النوم بعد اكلها على طول هيأدي لتخزين الدهون في الجسم.

2- في حالة انك هتاكلي الوجبة الفري في الفطار يفضل اكلها بعد الصحيان من النوم بساعة ، ولو هتاكليها في الغدا الافضل انها متتأخرش لبعد الساعة 5 مساء.

3- لو انتي بتابعي مع دكتور تغذية ، يبقى الافضل تكون الوجبة الفري بعد يوم او اتنين من زيارة الدكتور.

4- الوجبة الفري بما انها هيكون فيها سعرات حرارية زيادة وغنية بالدهون او السكريات او النشويات ، اكتفي باكل نص الكمية بس ، يعني مثلا تاكلي قطعة او اتنين بيتزا ، او ساندوتش شاورما صغير بدل الكبير او تاكلي نص الساندوتش الكبير بس ، وهكذا مع كل الاكلات.

5- الافضل ان الوجبة الفري متجمعيش فيها ما بين الدهون والسكريات في نفس الوقت ، اما تاكلي اكلة دسمة وفيها دهون او حلويات.

6- في حالة انك عايزة تاكلي نوع اكل دسم ومعاه حلويات ونشويات كمان ، يبقى الافضل ميفصلش بينهم اكتر من نصف ساعة ، عشان تبقى وجبة واحدة مش وجبتين.

7- متاكليش الوجبة الفري وانتي جعانة اوي عشان متاكليش كتير ، يعني مثلا لو هتبقى في الغدا خليكي حريصة ان قبلها يكون في فطار وسناكس خفيف.

8- اشربي كوبايتين مية قبل الوجبة بربع ساعة ، لان ده هيديكي احساس بالشبع ، وبالتالي مش هتاكلي كمية اكل كبيرة.

9- مارسي التمارين الرياضية بشكل خاص في اليوم الفري او اليوم اللي بعده على طول ، لانها بتساعد على الحرق وبتزود الكتلة العضلية ، وحاولي تضاعفي مدة ممارسة الرياضة ، يعني مثلا لو انتي في الايام العادية بتمارسي المشي لمدة نص ساعة بس في اليوم الفري خليها ساعة كاملة.

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