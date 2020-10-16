علاجات فعالة تجنب مرضى المشاكل البولية الاحراج

التهاب المسالك البولية أحد الامراض المنتشرة بكثرة، له العديد من الاسباب، وتكون أعراضه مزعجة ومؤلمة.

وفي حديثه لموقع "ويب طب"، قال الدكتور صالح زكارنة ان هناك العديد من المصابين بأمراض الكلى كالفشل الكلوي والتهاب الكلى المزمن والتهاب المسالك البولية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالجهاز البولي.

وقد تكون هذه الأمراض مضاعفات لأمراض أخرى، كبعض أنواع ضغط الدم وزيادة نسبة المواد الكيماوية السامة في مجرى الدم. وتسبب هذه الأمراض خاصة الفشل الكلوي وغسيل الكلى، الارهاق الجسدي والنفسي للمريض وأهله.

وقد دعا الأطباء في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، لعدم الخجل من مناقشة المشاكل البولية والحرص على استشارة الطبيب بشأنها والاستفادة من الحلول والعلاجات المتوفرة لها، بدءاً من الأدوية وصولاً إلى العضلات الضاغطة الاصطناعية وجهاز تنظيم عمل المثانة المطروح مؤخراً.

تزايد اعداد المصابين بالمشاكل البولية

وتأتي هذه الدعوة في ظل ما يلمسه المستشفى من زيادة في أعداد المرضى، خاصة النساء، الذين يعانون بصمت من المشاكل البولية لشهور، أو حتى لسنوات، قبل اتخاذ القرار بالحصول على الرعاية الطبية، مما يؤثر على جودة حياة المريض ويضطره للابتعاد عن ممارسة نشاطات حياته اليومية والمناسبات الاجتماعية خوفاً من التعرض للمواقف المحرجة.

وصرح الدكتور زكي الملاح، استشاري أمراض المسالك البولية في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي": "المشاكل البولية شائعة كثيراً، لكن هناك فرصة لعلاجها. أما المشكلة الأكبر فتكمن في استمرار الكثير من المرضى بالمعاناة من هذه المشاكل بصمت بسبب خجلهم من مناقشتها لكونها من الموضوعات الحساسة. لقد حان الوقت لنكسر هذا الحاجز ونعزز وعي الناس بتوفر الحلول والعلاجات اللازمة لحالاتهم".

وأوضح د. الملاح أن "جهاز تنظيم عمل المثانة يشبه جهاز تنظيم ضربات القلب، ويمكن استخدامه لعلاج السلس البولي وصعوبة التبول على حد سواء، حيث يعيد للمريض قدرة التبول الطبيعية ويمنحه الإحساس بالسيطرة على حياته من جديد.

وأضاف: "عندما يتخذ المريض قرار الحصول على الرعاية الطبية، يشعر بالراحة ويتفاجأ بأنه ليس وحيداً وأن هناك حلاً لمشكلته، ما يتيح له الاستمتاع بحياة طبيعية".

اسباب واعراض التهاب المسالك البولية

يشير موقع "ويب طب" الى ان التهاب المسالك البولية هو من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز البولي، ويصيب عادة النساء أكثر من الرجال.

ومن ابرز اسباب التهاب المسالك البولية:

• انتقال جرثومة من القولون عن طريق البراز، ودخولها المسالك البولية عن طريق الاحليل وهو العضو الذي يتم من خلاله طرح البول الى الخارج، وذلك نتيجة عدم التنظيف الجيد والتنشيف بطريقة غير صحية من الخلف الى الأمام. وتكون النساء أكثر عرضة للالتهاب من الرجال بسبب التركيبة الخاصة للجهاز البولي والتناسلي لديها.

• حدوث اغلاق في المجاري البولية مثل التشوهات الخلقية ووجود حصى وتضخم البروستاتا.

• عدم افراغ المثانة كلياً من البول لفترات طويلة، وحصر البول.

• قلة شرب السوائل خصوصاً الماء.

• استعمال الأنابيب لقسطرة المثانة وإخراج البول والتدخلات الجراحية في المسالك البولية.

• الشلل وإصابة العمود الفقري.

• الحمل وأمراض نقص المناعة والسكري.

• سن الياس لدى المرأة واستعمال موانع الحمل.

وينتح عن التهاب المسالك البولية الاعراض التالية:

• تحول البول للون الداكن ذو الرائحة الكريهة.

• حرقة البول وشعور متكرر بالحاجة الى التبول.

• الم اسفل البطن والظهر.

• ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والغثيان والتقيؤ في بعض الاحيان.

وعادة ما يتم علاج التهاب المسالك البولية عم طريق المضادات الحيوية، أما المشاكل الناتجة عن خلل وراثي، فتعالج بالتدخل الجراحي.

وفي حال وجود الحصى، يتم العلاج بالجراحة والتفتيت، وفي حال تضخم البروستاتا فإنه يعالج بالادوية والجراحة.