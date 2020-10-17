رغم ان تقدم السن وعلاماته كلنا هنعدى بيه إلا إن ممكن إننا نبطأ ظهورعلامات تقدم السن على بشرتنا، وده ممكن يتم بخطوات بسيطة وسهلة لو استمريتي عليها هتفرق كتير في صحة ورونق بشرتك، في المقال ده هنقولك على 5 نصايح سهلة لبشرة مشرقة وصحية.. اعرفي ايه هما ونفذيهم

5 نصايح سهلة لبشرة مشرقة وصحية.. اعرفي ايه هما ونفذيهم

١- استخدمى صن بلوك يوميا

الصن بلوك بيمنع الاشعة فوق البنفسجية الضارة إنها تاثر على بشرتك وتضرها عشان كده الخطوة الأولى للمحافظة على بشرتك بتكون باستخدام صن بلوك عشان يحمي بشرتك من الجفاف والخطوط وتصبغات الجلد،والأهم إنك تستخدميه كل يوم حتى لو مش هتخرجى لإن الأشعة الضارة ممكن تدخل البيت من الشبابيك وكمان التعرض للضوء من الموبايل او الكمبيوتر على المدى الطويل ممكن يأثر على بشرتك.

2- نامى كفاية على الأقل 7 ساعات يوميا

لما تنامى كفاية مش بس جسمك بيستريح ،بشرتك كمان بتستريح وده عشان أثناء النوم البشرة بتصلح نفسها وبستعيد صحتها من الأضرار إللى بتتعرضلها أثناء اليوم زى أشعة الشمس الضارة والتراب وكمان التوتر، حاولي تنامي على الاقل 7 ساعات يومياً.

3- حافظى على بشرتك من البقع

البقع بتخليكى تظهرى أكبر من سنك أكتر من الخطوط أو التجاعيد عشان كده مهم إنك توحدى لون بشرتك وده بمساعدة أطباء الجلدية أو مراكز التجميل المتخصصة.

4- خلى أكلك صحى

أنواع الأكل المضادة للأكسدة زى التوت والسلمون والخضار الورقى الغامق بيحمى جسمك وبشرتك من أثار التلوث والتوتروكمان بيبطأ من ظهور علامات تقدم السن ويخلى بشرتك صحية،وكمان السكر الكتير بيأثر على كيفية إنتاج واستخدام جسمك للكولاجين لإن السكر بيرتبط بسلاسل الأحماض الامينية فبيقلل الإصلاح الطبيعى إللى بيقوم بيه الجسم فيخلى التجاعيد تظهر.

اهتمى بترطيب بشرتك كويس

كل أنواع البشرة محتاجة ترطيب عشان يساعد على تصليح الضرر إللى بتتعرضلها عشان كده استخدمى مرطب مناسب لنوع بشرتك وده لان ترطيب البشرة بيخليها ناعمة ونقية.

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