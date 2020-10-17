5 اسباب يخلوكي تستخدمي السلالم اكتر

طلوع السلالم بانتظام بشكل يومي ممكن يبقى مفيد للصحة بشكل كبير جدا ، تعتبر طريقة رائعة جدا للحفاظ على نشاطك ، وطريقة سهلة تدخلي بيها نشاط بدني ليومك لو معندكيش وقت للتمارين الرياضية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد استخدام السلالم للصحة.
فوايد استخدام السلالم للصحة:
1- طلوع السلالم هو اسهل نشاط لحرق السعرات الحرارية:
الموضوع مش محتاج منك ساعات في الجيم ولا اي مجهود ، كل اللي هتعمليه انك هتطلعي السلالم ، ده يعتبر شكل من اشكال التمارين اللي سهل تعمليها بشكل يومي ، هيساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر من الجري والمشي حتى لو كنتي مش بتلعبي اي رياضة خالص ، طلوع السلم او نزوله هيساعدك على حرق السعرات الحرارية بمعدل اسرع ، ممكن تحرقي بمعدل 1 سعر حراري لكل 10 درجات سلم تطلعيهم ، و 1 سعر حراري لكل نزول 20 درجة سلم لان الطلوع بيحتاج مجهود اكتر من النزول فبيحرق سعرات اكتر ، وفي المقابل انتي بتحرقي كحد اقصى 100 سعر حراري خلال 10 دقايق جري.
2- بيعزز صحة القلب والاوعية الدموية:
لما بتطلعي السلم سواء كان كذا دور او مجرد كام درجة سلم ، ده بيرفع معدل ضربات القلب ، ممكن تتعبي وتبدأي تنهجي ، ولكن احنا بنقولك ان المجهود ده يستحق ، لان طلوع السلالم ليه تأثير ايجابي على صحة القلب والاوعية الدموية ، وبيمنع الشرايين من الانسداد ، وبيقلل من ضغط الدم ، كمان بيقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب التاجية والسكر والخرف الوعائي ، وكشفت الدراسات ان طلوع السلم بيقلل من خطر الاصابة بالسكتات القلبية ، والدراسة شملت اكتر من 11000 شخص طلعوا حوالي 3 – 5 درجات من السلالم يوميا ، وكانت النتيجة ان عندهم انخفاض بنسبة 20% من خطر الاصابة بسكتة دماغية على المدى الطويل.
3- بيزود قوة العضلات وكثافة العظام:
طلوع السلالم على الرغم من سهولته ، الا انه يعتبر نشاط بدني ، وبيكون التركيز فيها على الرجل اكتر حاجة ، لان لما بترفعي رجلك عشان تطلعي السلم ، انتي في الحقيقة بتتحدي الجاذبية وبتبذلي مجهود اضافي ، وده بيساعد على زيادة كثافة العظام وزيادة قوة العضلات وتقليل خطر الاصابة بهشاشة العظام بشكل ملحوظ ، وطلوع السلالم بيشتغل على عضلات الساقين, عضلات الفخد, عضلات المؤخرة, اوتار الركبة, عضلات السمانة, وعضلات الوركين ، وكل ده بيترجم في النهاية لنظام عضلي هيكلي قوي.
4- طلوع السلالم بيخليكي سعيدة:
ده ممكن يكون مفاجأة ، هل تعرفي ان طلوع السلالم ممكن يخليكي سعيدة فعلا؟ لان النشاط ده بيساعد اجسامنا على انتاج الاندورفين ، وده الهرمون المسئول عن السعادة ، يبقى ليه متستفاديش من طلوع السلالم لانتاج هرمونات السعادة وانقاص الوزن في نفس الوقت ، بالاضافة ان طلوع السلالم مش بيحتاج اي معدات خاصة كله معتمد بس على درجات السلالم ، لو حسيتي انك محبطة في يوم اسهل طريقة عشان تحسني مودك قومي اطلعي السلالم.
5- افضل تمرين لمكافحة الشيخوخة:
طلوع السلم من اسهل الطرق اللي ممكن تعتمدي عليها لمكافحة الشيخوخة ، لان طلوع السلالم ممكن انه يساعد على تقوية القلب, تحسين شكل الجسم, وبيساعد على ابطاء عملية الشيخوخة لانك بتحافظي على لياقة جسمك من خلال النشاط البدني ، وده لوحده سبب كافي يخليكي تستخدمي السلالم اكتر.
طلوع السلالم هو شكل سهل من اشكال التمارين اللي كلنا نقدر ندخله في حياتنا اليومية ، مش هيكلفنا اي حاجة ، ولكن هيقدم لنا فوايد صحية كتير جدا.
ايه هي طريقة ميزوجوتشي وازاي ممكن تساعدك في تحسين شكل ضهرك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 اسباب يخلوكي تستخدمي السلالم اكتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.