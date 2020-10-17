5 اسباب يخلوكي تستخدمي السلالم اكتر

طلوع السلالم بانتظام بشكل يومي ممكن يبقى مفيد للصحة بشكل كبير جدا ، تعتبر طريقة رائعة جدا للحفاظ على نشاطك ، وطريقة سهلة تدخلي بيها نشاط بدني ليومك لو معندكيش وقت للتمارين الرياضية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد استخدام السلالم للصحة.

فوايد استخدام السلالم للصحة:

1- طلوع السلالم هو اسهل نشاط لحرق السعرات الحرارية:

الموضوع مش محتاج منك ساعات في الجيم ولا اي مجهود ، كل اللي هتعمليه انك هتطلعي السلالم ، ده يعتبر شكل من اشكال التمارين اللي سهل تعمليها بشكل يومي ، هيساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر من الجري والمشي حتى لو كنتي مش بتلعبي اي رياضة خالص ، طلوع السلم او نزوله هيساعدك على حرق السعرات الحرارية بمعدل اسرع ، ممكن تحرقي بمعدل 1 سعر حراري لكل 10 درجات سلم تطلعيهم ، و 1 سعر حراري لكل نزول 20 درجة سلم لان الطلوع بيحتاج مجهود اكتر من النزول فبيحرق سعرات اكتر ، وفي المقابل انتي بتحرقي كحد اقصى 100 سعر حراري خلال 10 دقايق جري.

2- بيعزز صحة القلب والاوعية الدموية:

لما بتطلعي السلم سواء كان كذا دور او مجرد كام درجة سلم ، ده بيرفع معدل ضربات القلب ، ممكن تتعبي وتبدأي تنهجي ، ولكن احنا بنقولك ان المجهود ده يستحق ، لان طلوع السلالم ليه تأثير ايجابي على صحة القلب والاوعية الدموية ، وبيمنع الشرايين من الانسداد ، وبيقلل من ضغط الدم ، كمان بيقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب التاجية والسكر والخرف الوعائي ، وكشفت الدراسات ان طلوع السلم بيقلل من خطر الاصابة بالسكتات القلبية ، والدراسة شملت اكتر من 11000 شخص طلعوا حوالي 3 – 5 درجات من السلالم يوميا ، وكانت النتيجة ان عندهم انخفاض بنسبة 20% من خطر الاصابة بسكتة دماغية على المدى الطويل.

3- بيزود قوة العضلات وكثافة العظام:

طلوع السلالم على الرغم من سهولته ، الا انه يعتبر نشاط بدني ، وبيكون التركيز فيها على الرجل اكتر حاجة ، لان لما بترفعي رجلك عشان تطلعي السلم ، انتي في الحقيقة بتتحدي الجاذبية وبتبذلي مجهود اضافي ، وده بيساعد على زيادة كثافة العظام وزيادة قوة العضلات وتقليل خطر الاصابة بهشاشة العظام بشكل ملحوظ ، وطلوع السلالم بيشتغل على عضلات الساقين, عضلات الفخد, عضلات المؤخرة, اوتار الركبة, عضلات السمانة, وعضلات الوركين ، وكل ده بيترجم في النهاية لنظام عضلي هيكلي قوي.

4- طلوع السلالم بيخليكي سعيدة:

ده ممكن يكون مفاجأة ، هل تعرفي ان طلوع السلالم ممكن يخليكي سعيدة فعلا؟ لان النشاط ده بيساعد اجسامنا على انتاج الاندورفين ، وده الهرمون المسئول عن السعادة ، يبقى ليه متستفاديش من طلوع السلالم لانتاج هرمونات السعادة وانقاص الوزن في نفس الوقت ، بالاضافة ان طلوع السلالم مش بيحتاج اي معدات خاصة كله معتمد بس على درجات السلالم ، لو حسيتي انك محبطة في يوم اسهل طريقة عشان تحسني مودك قومي اطلعي السلالم.

5- افضل تمرين لمكافحة الشيخوخة:

طلوع السلم من اسهل الطرق اللي ممكن تعتمدي عليها لمكافحة الشيخوخة ، لان طلوع السلالم ممكن انه يساعد على تقوية القلب, تحسين شكل الجسم, وبيساعد على ابطاء عملية الشيخوخة لانك بتحافظي على لياقة جسمك من خلال النشاط البدني ، وده لوحده سبب كافي يخليكي تستخدمي السلالم اكتر.

طلوع السلالم هو شكل سهل من اشكال التمارين اللي كلنا نقدر ندخله في حياتنا اليومية ، مش هيكلفنا اي حاجة ، ولكن هيقدم لنا فوايد صحية كتير جدا.

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