5 اطعمة خارقة لتقوية الجسم ضد الامراض

لا يختلف إثنان على أن مناعة الجسم القوية دوت الخليج الرادع الأول للامراض على اختلاف انواعها.

وفي خضم أزمة جائحة كوفيد-19 التي عادت للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية وعلى مشارف فصل الشتاء البارد، يشدد الاطباء وخبراء الصحة على ضرورة تقوية المناعة بشكل كبير.

ويمكن تحقيق هذا الامر من خلال معطيات عدة، يأتي الغذاء في مقدمها من خلال التركيز على اطعمة يطلق عليها تعبير "سوبر فود" قادرة على تقوية مناعة الجسم بشكل كبير وفعال بفضل محتواها العالي من الفيتامينات.

فما دوت الخليج هذه الاطعمة، وكيف يمكن تقوية المناعة في الشتاء؟ هذا ما نستعرضه سوياً في موضوع اليوم.

أطعمة "سوبرفود" لتقوية المناعة ضد الامراض

بحسب ما جاء على موقع Skynews نقلاً عن موقع "تي 3" التقني، فإن قائمة تضم 5 أطعمة توصف بـ "الخارقة"، يمكن ان تساعد في تعزيز المناعة ضد مختلف الامراض.

ويمكن ادراج هذه الاطعمة ضمن النظام الغذائي الصحي الذي نتبعه لضمان مناعة قوية وحماية من الامراض. والسوبر فود هو الطعام الذي يحوي كمية كبيرة جداً من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الانسان، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية. مع ضرورة الاعتدال في تناول هذه الاطعمة لتجنب أية آثار جانبية.

واطعمة خارقة التي يوصي بها الموقع المختص دوت الخليج:

• التوت: المعروف بمحتواه الغني من مضادات الاكسدة التي تعمل على اصلاح الخلايا التالفة في الجسم وتقليل خطر الاصابة بالسرطان وامراض القلب.

• الخضروات الورقية: مثل السبانخ والسلق واللفت، التي تحوي فيتامينات أ وسي واي وك اضافة الى حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم..

• الأسماك الزيتية: فضلاً عن غناها باحماض اوميغا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات في الجسم وتعزز الدورة الدموية، فإن الاسماك الزيتية تعد مصدراً ممتازاً للبروتين ايضاً.

• البقوليات: وتشمل جميع أنواع الفاصوليا والبازلاء والعدس، وتحتوي جميعها على مستويات عالية من الألياف وحمض الفوليك وفيتامين ب والحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والفوسفور. كما أنها مصدر غني بالبروتين النباتي.

• المكسرات: من الاطعمة الخارقة التي تقوي مناعة الجسم نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتينات والالياف النباتية والدهون الاحادية غير المشبعة.

طرق تقوية مناعة الجسم في فصل الشتاء

الى ذلك، يوصي الخبراء بضرورة تقوية مناعة الجسم بشكل مضاعف خلال فصل الشتاء حيث تنتشر الامراض التنفسية مثل الانفلونزا والالتهاب الرئوي ونزلات البرد وغيرها.

ومع بقاء جائحة كوفيد-19 في ذروتها، لا بد من التشديد على المناعة القوية للوقاية من عدوى فيروس كورونا من خلال اتباع النصائح التالية كما اوردها موقع "ويب طب":

• نمط الحياة الصحي: المتمثل في تناول الاطعمة الصحية والاقلاع عن التدخين وخسارة الوزن وممارسة الرياضة بانتظام وخسارة الوزن والحفاظ على ضغط الدم السليم والنوم لساعات كافية، فضلاً عن اجراء الفحوصات الطبية الدورية.

• تناول الفيتامينات والمعادن في الطعام وكذلك على شكل مكملات غذائية، وفي طليعتها فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين د والزنك.