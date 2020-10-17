البروبيوتيك ماهي فوائده ومصادره

البروبيوتيك هو نوع من أنواع الخمائر الطبيعية أو البكتيريا النافعة، التي تتواجد في مصادره الطبيعية بصورة كائنات حية دقيقة، ومؤخرا ذاع صيت المكمل الغذائي البروبيوتيك، كمكل غذائي يساعد على خسارة الوزن، إلا أن البروبيوتيك له فوائد عدة على الصحة، وهي:

فوائد البروبيوتيك الصحية:

ذكر موقع " ويب طب" مجموعة من الفوائد الصحية التي يحققها البروبيوتيك وهي:

يعد البروبيوتيك خمائر طبيعية تساعد في تعزيز مناعة الجسم وتحسين الصحة ككل.

البروبيوتيك مفيد لصحة الأمعاء والجهاز الهضمي ويقي من أمراضه واضطراباته ويعمل من خلال تحقيق توازن البكتيريا المفيدة والموجودة به.

تناول مصادر البروبيوتيك الطبيعية مثل الزبادي يعد علاج لاضطرابات الإخراج مثل الإسهال.

البروبيوتيك مفيد لصحة القلب بشكل غير مباشر من حيث مساهمته في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقي القلب من الأمراض و السكتة القلبية التي يسببها الكوليسترول.

يساهم البروبيوتيك أيضا في خفض ضغط الدم المرتفع.

يعرف عن البروبيوتيك دوره الفعال في خفض أعراض الإصابة بالأمراض الالتهابات.

البروبيوتيك مفيد لمرضى الحساسية أو الأكزيما فهو يساهم علاجها والتخفيف من حدة أعراضها، كما له دور فعال في تحسين صحة الجلد بشكل عام.

للبروبيوتيك تأثير على الجهاز العصبي فتناوله باستمرار يقي من الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك فإن إتباع نظام غذائي غني بمصادر البروبيوتيك يساعد في فقدان الوزن والتخفيف من الدهون في الجسم.

مصار البروبيوتيك الطبيعية:

الزبادي.

الملفوف المخمر.

التيمبي وهو منتج صويا تقليدي.

الكميتشي وهو طعام كوري تقليدي.

ميسو وهو نوع من التوابل اليابانية.

شاي الكومبوتشا.

المخللات.

بعض أنواع الأجبان.

يتواجد البروبيوتيك كمكل غذائي طبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.