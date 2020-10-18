11 حاجة بيعملها الازواج السعداء قبل النوم

ضروري جدا انك تقضي وقت مع شريكك قبل النوم ، ومش مهم قد ايه الوقت اللي هتقعدوه مع بعض سواء ساعات او دقايق ، اهم حاجة ان يكون في وقت تتكلموا فيه هو ده كل اللي انتوا متحتاجينه ، والنهارجة من خلال موضوعنا هنقدملك بعض النصايح الزوجية البسيطة والفعالة جدا من علماء النفس.

النصايح الزوجية:

1- اظبطوا التليفونات على الوضع الصامت وحطوها بعيد:

الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي بيمنع افراز الاوكسيتوسين في جسمك ، وده الهرمون المسؤول عن العلاقة الحميمة والترابط العاطفي ، واخصائيين علم النفس بينصحوا باتباع قاعدة بسيطة جدا وهي ، انكم تقفلوا التليفونات او تخلوها بعيد عنكم من اول الساعة 9 مساء.

2- انسوا الشغل:

انسوا الشغل وضغوطاته واتوقفوا عن متابعته وفتح ايميلات الشغل لما تكونوا في السرير ، من الافضل انكم تقضوا الوقت اللي قبل النوم على طول ده مع بعض وتاخدوا كفايتكم من الراحة عشان تقدروا تنتجوا تاني يوم ، بالاضافة ان الحديث اللي بيبقى بين الزوجين على السرير قبل النوم بيربط بينهم عاطفيا ، وبيساعد على نسيان مشاكل اليوم ، والاسترخاء ، اتجنبوا الكلام عن الشغل او المشاكل المادية او اي حاجة تخلي الطرف التاني يحس بتوتر او ضغط.

3- نامي في نفس الوقت مع شريكك:

كتير من الازواج خصوصا لو الزوجة بتشتغل مش بيشوفوا بعض تقريبا طول اليوم وعادة ممكن يناموا في اوقات مختلفة ، وحسب خبراء علم النفس ان الازواج السعداء هما اللي بينضفوا اسنانهم مع بعض وبيناموا في نفس الوقت ، ده بيساعدهم في الحفاظ على الدفء والالفة في علاقتهم.

4- اتباع الروتين:

اتباع نفس الروتين وقت النوم كل يوم بيخلي العلاقة افضل ، لانه اثناء المشي على نفس الروتين بشكل يومي مخك بيوصله اشارة بان ميعاد النوم قرب وبيجهز جسمك للنوم ، لو مشيتي على نفس الروتين مع شريكك ، ده هيخلي علاقتك اكتر حميمية بينك وبينه.

5- اتكلموا من القلب للقلب:

– انتبهوا لمشاعر بعض ، وانتي مش مضطرة تقولي رايك او تلاقي حلول فورية ، في بعض الاحيان كل اللي بنكون محتاجينه بكل بساطة اننا نتكلم ، كل طرف يتكلم ويقول اللي جواه وتحسوا انكم حاسين ببعض وبتدعموا بعض.

– وعلماء النفس بيقترحوا بتخصيص كام دقيقة قبل النوم للتعبير عن المشاعر الايجابية لشريكك ، ده هيساعد على انهاء اليوم بشكل ايجابي وهيخليكي تحسي بشعور احسن ، بالاضافة ان ليها تأثير على مزاجك العام.

– حاولي تنسي كل اللي حصل خلال اليوم ، وسيبي كل مشاكلك وقلقك ومخاوفك بره باب اوضة النوم ، قولي لشريكك عن مدى حبك ليه ، مهم ان الطرفين يكونوا صادقين في التعبير عن مشاعرهم.

6- متجادليش او تدخلي في نقاش حاد:

علماء النفس بينصحوا اننا منحاولش ندخل في جدال او نقاشات حادة قبل النوم ، لان الخناق اللي قبل النوم ده مش هيساعد ابدا في حل المشكلة ، بالاضافة انه هيصعب النوم عليكم ، وهتحسوا بالتعب والاكتئاب تاني يوم.

7- حافظوا على غرفة النوم خالية من الاطفال:

حسب كلام علماء النفس ، ان المرة الوحيدة اللي ممكن تسمحي فيها للاطفال بالنوم في سريرك هي لو عندهم كابوس او خايفين ، ماعدا ده في كل الاوقات التانية المفروض تكون اوضة نومك هي مساحتك الخاصة ، لازم المساحة دي تفضل موجودة عشان تحافظوا على علاقتكم الحميمية.

8- متشاركيش السرير مع حيواناتك الاليفة:

حسب الابحاث ، فان 63% من الاشخاص اللي بيناموا مع حيواناتهم الاليفة مش بيناموا كويس ، لان الحيوان الاليف مش بيقدر ينام طول الليل وغالبا هيزعج نومك ويقلقك.

9- تجنب شرب السجاير قبل النوم:

كتير من الازواج عندهم عادة التدخين على السرير قبل النوم ، ولكن النيكوتين اللي موجود في السجاير ممكن يسبب الارق ، وبالتالي مش هيبقى في عدد ساعات نوم كفاية ، وتاني يوم الصبح هيبقى في احساس بالتعب وعدم التركيز.

10- اعملوا مساج لبعض:

المتخصصين من المؤسسة الوطنية للنوم بيأكدوا ان التدليك الخفيف والمريح قبل النوم بيحسن نوعية النوم وبيقلل من التوتر والقلق وبيقرب الازواج من بعضهم اكتر.

11- متنسوش الاحضان والقبلات:

متنسيش تقبيل شريك حياتك قبل النوم وكمان الحضن لكام دقيقة لما تكونوا بالفعل خلاص في السرير ، ده بيكون مريح جدا للطرفين وبيثير المشاعر الايجابية ، وعلماء النفس بيأكدوا ان الطرفين لو حضنوا بعض اثناء النوم ، علاقتهم مش هتتعرض لمشاكل ابدا.

لو بتعاني من الارق اعملي بعض التغييرات على اسلوب حياتك:

– متشربيش قهوة بعد الضهر.

– اصحي بدري.

– متاكليش وجبة خفيفة قبل النوم.

– استخدام فرش سرير مريح وشكله حلو ممكن يساعدك على النوم بشكل اسرع.

– متاخديش قيلولة في نص اليوم.

– خلي كل الاجهزة الالكترونية بره باب اوضة النوم.

– خلي الهوا النقي يدخل اوضة النوم.

– خدي حمام سخن قبل النوم.

– حاولي متشتغليش بعد الساعة 9 مساء.

– متشربيش مية كتير قبل النوم على طول.

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