11 حاجة بيعملها الازواج السعداء قبل النوم

ضروري جدا انك تقضي وقت مع شريكك قبل النوم ، ومش مهم قد ايه الوقت اللي هتقعدوه مع بعض سواء ساعات او دقايق ، اهم حاجة ان يكون في وقت تتكلموا فيه هو ده كل اللي انتوا متحتاجينه ، والنهارجة من خلال موضوعنا هنقدملك بعض النصايح الزوجية البسيطة والفعالة جدا من علماء النفس.
النصايح الزوجية:
1- اظبطوا التليفونات على الوضع الصامت وحطوها بعيد:
الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي بيمنع افراز الاوكسيتوسين في جسمك ، وده الهرمون المسؤول عن العلاقة الحميمة والترابط العاطفي ، واخصائيين علم النفس بينصحوا باتباع قاعدة بسيطة جدا وهي ، انكم تقفلوا التليفونات او تخلوها بعيد عنكم من اول الساعة 9 مساء.
2- انسوا الشغل:
انسوا الشغل وضغوطاته واتوقفوا عن متابعته وفتح ايميلات الشغل لما تكونوا في السرير ، من الافضل انكم تقضوا الوقت اللي قبل النوم على طول ده مع بعض وتاخدوا كفايتكم من الراحة عشان تقدروا تنتجوا تاني يوم ، بالاضافة ان الحديث اللي بيبقى بين الزوجين على السرير قبل النوم بيربط بينهم عاطفيا ، وبيساعد على نسيان مشاكل اليوم ، والاسترخاء ، اتجنبوا الكلام عن الشغل او المشاكل المادية او اي حاجة تخلي الطرف التاني يحس بتوتر او ضغط.
3- نامي في نفس الوقت مع شريكك:
كتير من الازواج خصوصا لو الزوجة بتشتغل مش بيشوفوا بعض تقريبا طول اليوم وعادة ممكن يناموا في اوقات مختلفة ، وحسب خبراء علم النفس ان الازواج السعداء هما اللي بينضفوا اسنانهم مع بعض وبيناموا في نفس الوقت ، ده بيساعدهم في الحفاظ على الدفء والالفة في علاقتهم.
4- اتباع الروتين:
اتباع نفس الروتين وقت النوم كل يوم بيخلي العلاقة افضل ، لانه اثناء المشي على نفس الروتين بشكل يومي مخك بيوصله اشارة بان ميعاد النوم قرب وبيجهز جسمك للنوم ، لو مشيتي على نفس الروتين مع شريكك ، ده هيخلي علاقتك اكتر حميمية بينك وبينه.
5- اتكلموا من القلب للقلب:
– انتبهوا لمشاعر بعض ، وانتي مش مضطرة تقولي رايك او تلاقي حلول فورية ، في بعض الاحيان كل اللي بنكون محتاجينه بكل بساطة اننا نتكلم ، كل طرف يتكلم ويقول اللي جواه وتحسوا انكم حاسين ببعض وبتدعموا بعض.
– وعلماء النفس بيقترحوا بتخصيص كام دقيقة قبل النوم للتعبير عن المشاعر الايجابية لشريكك ، ده هيساعد على انهاء اليوم بشكل ايجابي وهيخليكي تحسي بشعور احسن ، بالاضافة ان ليها تأثير على مزاجك العام.
– حاولي تنسي كل اللي حصل خلال اليوم ، وسيبي كل مشاكلك وقلقك ومخاوفك بره باب اوضة النوم ، قولي لشريكك عن مدى حبك ليه ، مهم ان الطرفين يكونوا صادقين في التعبير عن مشاعرهم.
6- متجادليش او تدخلي في نقاش حاد:
علماء النفس بينصحوا اننا منحاولش ندخل في جدال او نقاشات حادة قبل النوم ، لان الخناق اللي قبل النوم ده مش هيساعد ابدا في حل المشكلة ، بالاضافة انه هيصعب النوم عليكم ، وهتحسوا بالتعب والاكتئاب تاني يوم.
7- حافظوا على غرفة النوم خالية من الاطفال:
حسب كلام علماء النفس ، ان المرة الوحيدة اللي ممكن تسمحي فيها للاطفال بالنوم في سريرك هي لو عندهم كابوس او خايفين ، ماعدا ده في كل الاوقات التانية المفروض تكون اوضة نومك هي مساحتك الخاصة ، لازم المساحة دي تفضل موجودة عشان تحافظوا على علاقتكم الحميمية.
8- متشاركيش السرير مع حيواناتك الاليفة:
حسب الابحاث ، فان 63% من الاشخاص اللي بيناموا مع حيواناتهم الاليفة مش بيناموا كويس ، لان الحيوان الاليف مش بيقدر ينام طول الليل وغالبا هيزعج نومك ويقلقك.
9- تجنب شرب السجاير قبل النوم:
كتير من الازواج عندهم عادة التدخين على السرير قبل النوم ، ولكن النيكوتين اللي موجود في السجاير ممكن يسبب الارق ، وبالتالي مش هيبقى في عدد ساعات نوم كفاية ، وتاني يوم الصبح هيبقى في احساس بالتعب وعدم التركيز.
10- اعملوا مساج لبعض:
المتخصصين من المؤسسة الوطنية للنوم بيأكدوا ان التدليك الخفيف والمريح قبل النوم بيحسن نوعية النوم وبيقلل من التوتر والقلق وبيقرب الازواج من بعضهم اكتر.
11- متنسوش الاحضان والقبلات:
متنسيش تقبيل شريك حياتك قبل النوم وكمان الحضن لكام دقيقة لما تكونوا بالفعل خلاص في السرير ، ده بيكون مريح جدا للطرفين وبيثير المشاعر الايجابية ، وعلماء النفس بيأكدوا ان الطرفين لو حضنوا بعض اثناء النوم ، علاقتهم مش هتتعرض لمشاكل ابدا.
لو بتعاني من الارق اعملي بعض التغييرات على اسلوب حياتك:
– متشربيش قهوة بعد الضهر.
– اصحي بدري.
– متاكليش وجبة خفيفة قبل النوم.
– استخدام فرش سرير مريح وشكله حلو ممكن يساعدك على النوم بشكل اسرع.
– متاخديش قيلولة في نص اليوم.
– خلي كل الاجهزة الالكترونية بره باب اوضة النوم.
– خلي الهوا النقي يدخل اوضة النوم.
– خدي حمام سخن قبل النوم.
– حاولي متشتغليش بعد الساعة 9 مساء.
– متشربيش مية كتير قبل النوم على طول.
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