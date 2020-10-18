بسبب وباء كورونا لبس الكمامة بقى واقع فى حياتنا اليومية سواء كمامة طبية أو كمامة قماش فالالتزام بلبسها بقى من أهم الاحتياطات إللى لازم ناخدها للوقاية من فيروس كورونا ،وعشان الوقاية لازم يكون لبس الكمامة بشكل صحيح وإلا هتفقد فعاليتها عشان كده اعرفى معانا كام مرة تقدرى تعيدى استخدام الكمامة القماش وإزاى تغسليها صح.

كام مرة نقدر نعيد استخدام الكمامة القماش وإزاى نغسلها صح؟

من أهم قواعد استخدام الماسك إنه لازم يكون مناسب لحجم الوش عشان الهوا الغير مفلتر ميدخلش من المكان إللى الكمامة فيه بتكون واسعة وكمان البعد عن الزحمة والقاعدة التانية هى “استخدميها واغسليها”،كل كمامة ممكن تتغسل وتستخدم لحد 30 مرة بعد كده فعاليتها فى الوقاية بتروح ومش بيبقى ليها فايدة.

إزاى تغسلى كمامتك صح؟

غسيل الكمامة وتجفيفها سهل بس لو اتعمل بشكل صحيح ،استخدمى صابونة غسيل فى غسيل الكمامة ومتستخدميش أى مطهرات أو منظفات أو مبيضات ،لو الكمامة عليها بقعة ميك أب مثلا ممكن تنقعيها فى المياه فترة ومتستخدميش مزيل الميك أب لإن استخدامة بيأثر على قدرة الكمامة على الوقاية من الفيروس.

كام مرة المفروض نغسل الكمامة؟

لازم تغسلى الكمامة بعد كل يوم استخدام وميكونش غسيلها بعنف عشان متبوظش بسرعة.

إزاى تتخلصى من الكمامة بعد ما تنتهى فترة استخدامها؟

بتتخلصى من الكمامة زى طريقة التخلص من الماسك الجراحى إنك تحطيه فى كيس بلاستيك وترميه فى المكان المخصص للقمامة وتغسلى إيدك كويس.

ليه لازم نوقف استخدام الكمامة بعد مرور المدة المسموحة؟

بعد ال30 غسلة للكمامة، قدرتها على الحماية وفلترة الهوا بتقل بدرجة كبيرة عشان كده استخدامها بعد الفترة المسموحة بيبقى دوره ضعيف جدا فى الوقاية من الفيروس عشان كده لازم توقفى استخدامها بعد الفترة المسموحة.

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