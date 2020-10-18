جدة-ولاء حداد الأحد,18 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 18:00 فوائد السماق لمرضى الضغط وطريقة استخدامه، نتعرف عليها في هذا الموضوع، والأهم معرفة أن السماق يساهم بشكل غير مباشر في تعزيز صحة مرضى الضغط و الحد من مضاعفاته، وله فوائد عدة على الصحة. فوائد السماق لمرضى الضغط : السماق غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم ضد الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيب مرضى الضغط مثل السرطان.

فيتامين سي في السماق يقي من الأمراض الموسمية التي ترتفع نسبة الإصابة بها لدى مرضى الضغط.

يساهم السماق في الحفاظ على الحمض النووي للخلايا، ولا سيما خلايا الكبد والقولون.

السماق يقي القلب من الاضطرابات في النبض ويحميه من الأمراض و السكتات القلبية لدى مرضى الضغط.

تناول السماق يحمي مرضى الضغط من السكتات الدماغية.

من فوائد السماق رفع مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم وخفض مستوى الكوليسترول الضار مما يحسن من الضغط في الجسم.

للسماق خصائص مضادة لتخثر الدم وجعله أقل لزوجة وبالتالي يحسن من الدورة الدموية ويساعد في السيطرة على الضغط. فوائد السماق الصحية: فيتامين سي في السماق يساعد في الحفاظ على الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

السماق يحتوي على مواد مضادة للالتهابات وبالتالي يساهم في الشفاء من التهابات المفاصل والتهاب الجلد.

يحتوي السماق على مواد مضادة للبكتيريا والميكروبات وبالتالي يعزز مناعة الجسم.

السماق مصدر للأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 وهي أحماض تساهم في حماية جدران الأوعية الدموية من التلف.

السماق مفيد الجهاز التنفسي ويقي من أمراض الصدر مثل نزلات البرد و الانفلونزا والتهاب القصبات والشعب الهوائية.

تناول السماق يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج اضطراباته. طريقة استخدام السماق: تناوله كنوع من التوابل على السلطات و الساندويشات.

إضافته للأطعمة أثناء الطهي.

وضع القليل منه مع أي نواع من أنواع الشاي وشربه دافئ. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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