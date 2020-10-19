10 نصايح هتساعدك تختاري الجينز المثالي

البنطلون الجينز قطعة اساسية في دولابنا كلنا ، ولكن القطعة المميزة دي ليها اسرار خاصة بيها ، لانه زي ما في موديل بنطلون بيطلع شكله حلو عليكي ، ممكن موديل تاني يطلع مش حلو ، كل تفصيلة صغيرة في البنطلون مهمة من اول المقاس, القماش, الجيوب, وصولا للخياطة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على نصايح لاختيار الجينز المثالي.
نصايح لاختيار الجينز المثالي:
1- كثافة او سمك النسيج:
بعض الاشخاص بيختاروا الجينز المصنوع من قماش سميك لفصل الشتا والخريف والقماش الخفيف للجو الدافي ، لكن في اوقات كتير الاقمشة الخفيفة بتتمدد وبيبقى شكلها مش حلو على الجسم ، بالاضافة ان الجينز المصنوع من الاقمشة الخفيفة بيبرز عيوب الجسم ، ولكن الاقمشة السميكة ممكن انها تخفي بعض عيوب الجسم.
الجينز الجيد المفروض يكون مصنوع من القطن ونسبة من الايلاستين ، ده بيساعد على منع تمدد القماش وبيخلي البنطلون مريح اكتر في اللبس ، وابعدي عن الجينز المصنوع من نسبة كبيرة من الايلاستين لان ده بيخليه شبه الملابس الداخلية وبيبان رخيص وشكله مش حلو ، وممكن يخلي الجسم المثالي يطلع بشكل سيء.
2- الخياطة الخلفية:
خط الخياطة اللي دايما بيكون موجود فوق الجيوب الخلفية للبنطلون ، والخط ده معمول عشان يدعم الجسم من ورا ، وعشان تبيني ان الارداف مرفوعة ، اختاري الجينز يكون الخط فيه بزاوية اكبر زي ما هو باين في الصورة قدامنا ، لان الزاوية الصغيرة هتبين الارداف مسطحة.
3- الجيوب الامامية:
الجيوب الامامية الكبيرة هتخلي الوركين يظهروا بشكل اكبر ، لكن البنطلون اللي الجيوب بتاعته صغيرة فوق عضم الحوض ، هتخلي الوركين اصغر ، وعرض الجيب كمان ميقلش اهمية ، لانه كل ما كان اوسع كل ما خلي الجسم يظهر اعرض.
4- الجيوب الخلفية:
الجيوب الخلفية ليها تأثير كبير على شكل الارداف ، الجيوب الطويلة والمستقيمة هتخلي الارداف مسطحة ، وكل ما كانت الجيوب بعيدة عن بعض ، كل ما الارداف ظهرت اعرض ، عشان كده لازم تاخدي بالك من ده وانتي بتختاري البنطلون.
عشان تخلي الارداف تبان اصغر ، الافضل اختيار الجينز بجيوب متوسطة الحجم ويكون مكانها اسفل محيط الخصر على طول ، كمان اختاري الجينز اللي بيكون فيه جيوب صغيرة فوق الجيوب الكبيرة ، وكل ما كانت زاوية الجيوب اكبر ، كل ما شكل الوركين بان مستدير اكتر.
5- ارتفاع البنطلون:
الجينز اللي وسطه منخفض بيخلي الساقين تبان اقصر واللي وسطه عالي بيخلي الساقين تبان اطول ، ولكن مع ذلك في اشخاص بيناسبهم الجينز اللي وسطه منخفض زي الاشخاص اللي بيكون جسمهم من فوق قصير ورجلهم طويلة ، الجينز اللي وسطه عالي بيخلي البطن تبان اصغر ، ولكن لازم تتأكدي اكيد من الحفاظ على النسب الصحيحة عشان الجسم ميبانش مستدير ، في النهاية ارتفاع الجينز بيعتمد على معايير جسمك.
6- تنية رجل البنطلون:
لو عندك بنطلون ضيق مع تنية في الرجل ، فالموديل ده عادة بيقطع طول الساقين وبيخلق خط افقي وهيخلي الرجل تبان اقصر وكمان الجسم بالكامل ، تقدري تستخدمي حيلة تني الرجل في حالة لو لابسة بوت طويل بكعب وتبقى التنية فوق البوت ، والافضل ان لون البوت يكون مختلف عن لون الجينز.
والجينز اللي وسطه منخفض بيكون افضل من غير تنية ، لان التنية ممكن تبوظ نسب جسمك بشكل كبير وتخلي شكل الجسم مش مظبوط ، لكن لو عندك Banana jeans التنية هتكون مناسبة مناسبة معاه وهتخلي الساقين تظهر بشكل حلو.
7- اللون:
الجينز الغامق عادة بيخلي الجسم يبان انحف وبيدي طول ، والالوان الفاتحة بتخلي الجزء السفلي من الجسم يبان اكبر ، ولو لبستيه كمان مع شوز غامق هيبينك اقصر ، ومع ذلك ، لو انتي بتحبي الجينز الفاتح ولكن في نفس الوقت مش عايزة تباني اعرض ، اختاري القطعة اللي فوق تكون فاتحة.
8- التفاصيل:
الخطوط الخفيفة على البنطلون واي تفاصيل تانية ممكن تبين الجسم اعرض ، يعني الخطوط الافقية القريبة من منطقة الوركين هتخلي الحوض يبان اكبر وتجذب الانتباه للمنطقة دي ، ولكن لو البنطلون في خطوط عمودية قربية من نص الساق ، هتعمل صورة ظلية وتخلي الرجل تبان انحف.
9- الخياطة الجانبية:
الخياطة الجانبية في الجينز الضيق لازم تكون دايما بطول الساق بالظبط وفي النص ، لو الخياطة دي مش مظبوطة هتبين الرجل ملتوية واكبر من حجمها الطبيعي ، بالاضافة انه هيخلي اللوك كله مش حلو.
10- المقاس:
كتير من البنات ممكن يشتروا جينز ضيق او اصغر من مقاسهم على امل ان ده ممكن يبينهم ارفع ، وكمان لما تيجي تختاري الجينز ال Over size ابعدي عن الجينز اللي مقاسة بيزيد بمقدار 2 – 3 عن مقاسك الطبيعي ، لانه هيبين جسمك اكبر بكتير ،لان حتى الاوفر سايز ليه المقاس المناسب ، الشيء الاساسي اللي لازم تحطيه في اعتبارك ان الجينز المفروض ميكونش ضيق عند الوسط لانه هيخلي الجناب تبات ممتلئة زيادة.
وتقدري تختاري المقاس المناسب بالطريقة دي: لو تقدري تحطي صوباعين من ورا جوه البنطلون ، فده يبقى المقاس الصحيح والمناسب ليكي.
وفي طريقة تانية للتأكد من مقاس البنطلون من غير ما تلبسيه ، حطي دراعك من اول منطقة الكوع في وسط البنطلون لحد ما كف ايدك يبقى لفوق جوه الوسط زي ما هو باين قدامنا في الصورة ، لو قدرتي تحطي دراعك في الوسط ، فده يبقى المقاس المثالي ليكي.
دليل كامل لاختيار البنطلون الجينز اللي يمشي مع كل لوك
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