لما هتفكري في موسم الخريف او الشتا والجو البارد ، اكيد هيجي في بالك ان الوان المانيكير المناسبة هي الالوان الغامقة بس زي الاسود, النبيتي, وغيرها من الالوان الخريفي والشتوي ، ولكن احنا الموسم ده في مجموعة منوعة من الالوان اللي تقدري تختاري منهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 10 الوان مانيكير موضة لموسم الخريف.

الوان مانيكير موضة لموسم الخريف:

1- لون Creamy blue:

خلال مواسم الخريف والشتا اللي فاتت ، كان اللون الازرق هو اللون السائد ، واللون مكمل معانا لموسم الخريف ده كمان ، ومن الالوان الموضة والمناسبة اوي هو درجة الازرق الفاتح ، وسواء كانت بشرتك فاتحة او سمرا اللون هيكون مناسب ليكي جدا.

2- لون Soft red احمر ناعم:

الاحمر كمان من الالوان الموضة للموسم ده ، ولكن هنا مش بنتكلم على الاحمر الفاقع او الناري ، ولكن الاحمر الناعم او لون التوت ، واللون الاحمر الناعم من الالوان اللي بتناسب الضوافر القصيرة والطويلة.

3- لون Royal dark teal:

اللون الفيروزي ده من اكتر الالوان المميزة والمختلفة جدا المناسبة لموسم الخريف ، وهيكون مناسب جدا مع لبس بالوان محايدة, او اللون الاسود, او البني.

4- لون Milk chocolate:

اللون البني الفاتح من الوان موسم الخريف اللي كانت تريندي جدا في السبعينات ، ورجعت موضة تاني للموسم ده ، نسقي لون المانيكير ده مع الوان محايدة فاتحة ، هيديكي لوك انيق جدا.

5- لون Glossy fuchsia:

اللون الفوشيا اللامع من الالوان اللي دخلت جديدة على موسم الخريف ، لانه كان معروف ان الالوان الفاقعة بتكون موضة اكتر لموسم الصيف ، ولكن هو موضة السنة دي للخريف كمان.

6- لون Light gray:

اللون الرمادي الفاتح من اكتر الالوان المناسبة جدا لموسم الخريف ، وتقدري تلبسي مع اللون ده لبس باللون الاسود للوك دراماتيكي ، او تدخلي الاسود مع الابيض عشان تبرزي اللوك اكتر.

7- الجليتر:

استخدمي الجليتر لموسم الخريف ده في مناسباتك المختلفة ، الجليتر يعتبر من الطرق البسيطة والرائعة جدا لاظهار الضوافر بشكل حلو ، وافضل طريقة هو انك تحطي الجليتر على بعض الصوابع بس مع لون نيود في الصوابع التانية.

8- اللون البيج:

اللون البيج كمان من الوان موسم الخريف السنة دي ، والميزة في اللون ده انك تقدري تحطيه مع اي لبس ، ومناسب لكل الوان البشرة سواء بشرتك فاتحة, او تان, او زيتوني.

9- الاومبري:

المانيكير الاومبري او اللي فيه تدريج الوان من الطرق المميزة جدا اللي تقدري تعتمدي عليها عشان تظهري ضوافرك بشكل مختلف ، خصوصا لما تعملي التصميم بألوان الخريف المفضلة عندك ، ممكن تعملي اومبري بدرجات اللون البنفسجي, او الاحمر مع الاسود ، ممكن تدكجي الاخضر الفاتح مع الاخضر الزمردي, او اللون البرتقاني الفاتح مع الغامق ، وسيبي موضوع دمج الالوان لخيالك وابتكري الالوان اللي تحبيها مع بعض.

10- الهولوجرافيك او الضوافر ثلاثية الابعاد:

اخر تصميم معانا لموسم الخريف هو الهولوجرافيك اللامع ، ممكن تجربي اللون البنفسجي من الالوان المميزة جدا في الستايل ده من المانيكير.

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