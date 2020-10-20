لما هتفكري في موسم الخريف او الشتا والجو البارد ، اكيد هيجي في بالك ان الوان المانيكير المناسبة هي الالوان الغامقة بس زي الاسود, النبيتي, وغيرها من الالوان الخريفي والشتوي ، ولكن احنا الموسم ده في مجموعة منوعة من الالوان اللي تقدري تختاري منهم ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 10 الوان مانيكير موضة لموسم الخريف.
الوان مانيكير موضة لموسم الخريف:
1- لون Creamy blue:
خلال مواسم الخريف والشتا اللي فاتت ، كان اللون الازرق هو اللون السائد ، واللون مكمل معانا لموسم الخريف ده كمان ، ومن الالوان الموضة والمناسبة اوي هو درجة الازرق الفاتح ، وسواء كانت بشرتك فاتحة او سمرا اللون هيكون مناسب ليكي جدا.
2- لون Soft red احمر ناعم:
الاحمر كمان من الالوان الموضة للموسم ده ، ولكن هنا مش بنتكلم على الاحمر الفاقع او الناري ، ولكن الاحمر الناعم او لون التوت ، واللون الاحمر الناعم من الالوان اللي بتناسب الضوافر القصيرة والطويلة.
3- لون Royal dark teal:
اللون الفيروزي ده من اكتر الالوان المميزة والمختلفة جدا المناسبة لموسم الخريف ، وهيكون مناسب جدا مع لبس بالوان محايدة, او اللون الاسود, او البني.
4- لون Milk chocolate:
اللون البني الفاتح من الوان موسم الخريف اللي كانت تريندي جدا في السبعينات ، ورجعت موضة تاني للموسم ده ، نسقي لون المانيكير ده مع الوان محايدة فاتحة ، هيديكي لوك انيق جدا.
5- لون Glossy fuchsia:
اللون الفوشيا اللامع من الالوان اللي دخلت جديدة على موسم الخريف ، لانه كان معروف ان الالوان الفاقعة بتكون موضة اكتر لموسم الصيف ، ولكن هو موضة السنة دي للخريف كمان.
6- لون Light gray:
اللون الرمادي الفاتح من اكتر الالوان المناسبة جدا لموسم الخريف ، وتقدري تلبسي مع اللون ده لبس باللون الاسود للوك دراماتيكي ، او تدخلي الاسود مع الابيض عشان تبرزي اللوك اكتر.
7- الجليتر:
استخدمي الجليتر لموسم الخريف ده في مناسباتك المختلفة ، الجليتر يعتبر من الطرق البسيطة والرائعة جدا لاظهار الضوافر بشكل حلو ، وافضل طريقة هو انك تحطي الجليتر على بعض الصوابع بس مع لون نيود في الصوابع التانية.
8- اللون البيج:
اللون البيج كمان من الوان موسم الخريف السنة دي ، والميزة في اللون ده انك تقدري تحطيه مع اي لبس ، ومناسب لكل الوان البشرة سواء بشرتك فاتحة, او تان, او زيتوني.
9- الاومبري:
المانيكير الاومبري او اللي فيه تدريج الوان من الطرق المميزة جدا اللي تقدري تعتمدي عليها عشان تظهري ضوافرك بشكل مختلف ، خصوصا لما تعملي التصميم بألوان الخريف المفضلة عندك ، ممكن تعملي اومبري بدرجات اللون البنفسجي, او الاحمر مع الاسود ، ممكن تدكجي الاخضر الفاتح مع الاخضر الزمردي, او اللون البرتقاني الفاتح مع الغامق ، وسيبي موضوع دمج الالوان لخيالك وابتكري الالوان اللي تحبيها مع بعض.
10- الهولوجرافيك او الضوافر ثلاثية الابعاد:
اخر تصميم معانا لموسم الخريف هو الهولوجرافيك اللامع ، ممكن تجربي اللون البنفسجي من الالوان المميزة جدا في الستايل ده من المانيكير.
7 أنواع من موضة ستايلات الأظافر في 2020 .. اعرفيهم وجربيهم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 الوان مانيكير موضة لموسم الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.