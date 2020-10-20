لو شريكك بيأذيكى عاطفيا، فهتعرفي ده بأنك تعرفي أن الـ emotional abuse أو الأذى العاطفى غالبا بيكون فى صورة التحكم أو السيطرة المريضة والنقد المستمر لأى حاجة بتعمليها أو إنه حد يحسسك بالفشل بدون سبب ، وبيكون زى الأذى الجسدى بالظبط بس مش صريح وواضح زيه،عشان كده فى ناس كتير متبعرفش إذا كان الشخص اللى بيعاملها كده مؤذى ليها ولا لأ وبيكملوا معاه،إزاى تعرفى إنه بيأذيكى عاطفيا أو بيعاملك وحش فتبقى دايما مشكلة عشان كده إحنا هنحاول من خلال الموضوع ده نقدملك علامات سوء المعاملة أو ال emotional abuse.

إزاى تعرفى لو كان شريكك بيأذيكى عاطفيا أو بيسىء معاملتك؟

1- دايما بيحسسك إنك تافهة وملكيش فايدة

لو بتلاقيه دايما بيحسسك إنك تافهة بإنه يقولك كلمات زى غبية أوتافهة أو إنه يعلق تعليقات تجرحك ويعملها كأنها هزار عشان يخليكى تحسى إنك صغيرة فى نظر نفسك، أو لو كان بيقلل من احاسيسك وأفكارك.ز دي علامة مهمة لازم تاخدي بالك منها.

2- بيحرجك متعمد أدام الناس

لو كان بشكل متكرر بينتقدك قدام الناس أو يكلمك بصوت عالى ويزعقلك قدامهم بهدف أنه يحرجك، أو بيلومك ويراجع قدام أهلك او اهلك.. دي علامة مهمة انكم في علاقة غير مستقرة عاطفياً.

3- يخليكى دايما تحسى إنك إنتى الغلطانة

لو كل مرة الترابيزة بتتقلب عليكي، في كل نقاش او “خناقة” دايماً الدفة بتتقلب وتطلعي انتي الغلطانة او اللي مقصرة في الآخر، يعني مش بيراعي مشاعرك ويديكى أسباب مش حقيقية عشان يحسسك إنك غلطانة.

4- يخليكى دايما تحسى بالذنب

لوبتحسي إنك خايفة إنك تحكيله حاجة أو حاسة إنه فى حاجات لازم تتغير فى علاقاتكم لأنك عارفة إنك هتسمعى كلام زى إنك انانية وملكيش حق إنك تزعلى أو إنك متوهمة ومش منطقية وهتوصلى فى الاخر إنك تحسى بالذنب لحاجة إنتى مش السبب فيها.

5- بيكلمك كأنك طفلة

لو بشكل متكرر بيكلمك بتسلط وأمروبطريقة مش حلوة وناشفة كأنك طفلة لازم تسمعى الكلام وملكيش عقل تفكرى وتختارى بيه مش كإنك شريكة ليه.

6- بيحاول يبعدك عن أصحابك

دايما بيخلكى تحسي إنك مش مقبولة فى وسط اصحابك وإنهم مش بيحبوكى؟ او بيغير منهم وبيحاول يحدد علاقتك بيهم؟ لازم تعرفي ها ان دي اشارة مهمة جداً، خوصاً لو كمان بيحاول إنه يبعدك عن أهلك واصحابك ويخلي التواصل معاهم صعب متعمد، وبيحاول يعزلك اجتماعياً ويبقى مراقب خطواتك وحواليكي طول الوقت، لازم هنا تتأكدي انه شريكك بيأذيكى عاطفيا وبيسىء معاملتك.

7- دايما مصدرلك الوش الوحش

بيحاول دايما يصدرلك وشه الوحش ويعاملك بطريقة جافة وده بيوصل فى الاخر للعزلة بينكم وعدم التفاهم، وفاكر ان ده نوع من السيطرة في العلاقة وانه تبقى له الايد الاعلي في العلاقة دي.

أخيراً.. لازم تقدرى قيمة نفسك وتعرفى امتى الشخص ده مبقاش مناسب ليكى وإنه بدأ يحسسك بعدم الأمان وإنك قليلة إنك مش مرتاحة لأن ده معناه ساعتها إنه الحياة مع الشخص ده هتبقى صعبة ومتعبة ،ومهما كان سنك وكنتى شايفة إنك كبرتى أو ظروفك مينفعش تقبلى بكده لإن إنك تكونى لوحدك فى الوقت ده هتبقى أهون من أثار العلاقة إللى بتكون كده.

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