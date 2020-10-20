ما العلاقة بين نظافة الأسنان وكورونا   

يبحث الأطباء والمختصين عن طرق تساهم في الوقاية من مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا في ظل انتشاره عالميًا، وبالرغم من التباعد الاجتماعي و التعقيم وارتداء الكمامات، مازال كورونا ينتشر ويحصد الأرواح، ومن منطلق ذلك كشف أحد الخبراء أن تنظيف الأسنان الإضافي يمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من فيروس كورونا.

نظافة الأسنان وكورونا:

دعا البروفيسور مارتن آدي ، أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول، إلى الترويج لتنظيف الأسنان إلى جانب غسل اليدين للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقال آدي في حديثه إلى صحيفة تيليجراف البريطانية أن معجون الأسنان يحتوى على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به، ويستمر مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة 3 إلى 5 ساعات ، وبالتالي سيقلل من الحمل الفيروسي في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل الفم، وينصح البروفيسور آدي الناس بضرورة تنظيف أسنانهم في كل مرة يغادرون فيها المنزل.

أهمية تنظيف الأسنان:

أضاف البروفيسور: "بالنسبة للغالبية العظمى ، يجب التركيز على توقيت تنظيف الأسنان عندما يكونون على وشك الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو التسوق، ومن الناحية المثالية ، ينبغي زيادة معدل تفريش الأسنان".

وفي خطاب سابق إلى المجلة البريطانية لطب الأسنان ، قال البروفيسور آدي إنه فوجئ بأن مهنة طب الأسنان لم تكن تروج لتنظيف الأسنان كطريقة وقائية لفيروس كورونا، مضيفا أنه ينبغي تعزيز ممارسات نظافة الفم الموصى بها المتمثلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين.

قال الدكتور آدي إن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا، مثل كبار السن في دور رعاية المسنين الذين يعتمدون على مقدمي الرعاية لتنظيف أسنانهم.