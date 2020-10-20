طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة مثل المطاعم بكل سهولة

طريقة عمل عجينة البيتزا بالخطوات والتفاصيل والأسرار الكاملة لنجاح العجينة، للحصول على بيتزا ناجحة رائعة مثل بيتزا المطاعم ولكن بطعم ألذ وأنظف، أقدمها لكم اليوم من خلال ثقفني، وكذلك طريقة سهلة لعمل صلصة البيتزا.

2 كوب دقيق بيتزا أو متعدد الاستعمالات.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ماء دافئ.

في إناء غائر نضع المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والبيكنج بودر واللبن البودر والخميرة والسكر والثوم والبصل البودر مع التقليب، ثم يتم إضافة الزبادي والمايونيز مع التقليب ثم يتم إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على قوام عجينة مضبوط ولين.

ويمكن استخدام العجان في الخطوة السابقة بدل العجن باليدين في حال توفره لديكم، خاصةً وأنه يوفر في الوقت.

قم بتجميع العجينة على شكل كرة كبيرة وضعها في إناء غائر، وقم بتغطيتها جيداً واتركها في مكان دافئ حتى تختمر من ساعة إلى ساعتين تقريباً، ستلاحظ أن حجمها تضاعف وأصبحت جاهزة.

عندما يتضاعف حجم العجين احضر صينية فرن وادهنها بالقليل من الزيت، ثم قم بفرد العجين على الصينية بالتساوي وبشكل جيد، بعد ذلك قم بصنع ثقوب دقيقة في العجين باستخدام شوكة، واتركها ترتاح حوالي ربع ساعة.

في هذه الأثناء تصبح عجينة البيتزا جاهزة للتسوية، فيمكنك وضع صلصة البيتزا ثم الإضافات التي تفضلها في البيتزا مثل قطع الدجاج أو اللحم المفروم أو الخضروات أو غيرها، ثم كمية من الجبنة الموزريلا على الوجه.

توضع صينية البيتزا في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وتخرج من الفرن بعد تمام النضج وبالهناء والشفاء.

طريقة سريعة لعمل صلصة البيتزا:

قم بمزج ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم مع ملعقة كبيرة من الكاتشب، مع إضافة ملح وفلفل وزعتر حسب الرغبة وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر وربع ملعقة صغيرة من البصل البودر وملعقة زيت زيتون، ويمكن إضافة نصف ملعقة من السكر وقلبهم جيداً.