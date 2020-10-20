فرد وتنعيم الشعر الخشن بكيس خميرة واحد في 10 دقايق

طريقة فرد الشعر باستخدام الخميرة، تعتبر الخميرة من أكثر الوصفات الفعالة التي تساعد على فرد الشعر في فترة وجيزة فتعامل معها الكثير من الأشخاص وجميعهم أكدوا فعالية النتائج من أول استخدامه، فتساعد الخميرة على تنعيم الشعر وجعله خالي من جميع التشابكات وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام الخميرة في فرد الشعر.

طريقة استخدام فرد الشعر باستخدام الخمير:

تعتبر الخميرة الفورية من أفضل انواع الماسكات التي لها دخل كبير في فرد الشعر بشكل طبيعي وصحي، وسنعرض الآن المكونات وخطوات التحضير.

كيس من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من السكر. نصف كأس من الحليب. ملعقتين من العسل الأبيض. صفار بيضتان. ملعقة من النشا

القيام بإحضار وعاء ويتم وضع الخميرة فيه ثم إضافة السكر ثم الحليب والقيام بخلط المكونات بصورة جيدة ويتم وضع غطاء على الخليط ويتم تركه في مكان ساخن لمدة دقائق لحين أن تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

القيام بإضافة صفار البيض إلى الخليط ثم إضافة ملعقة من النشا والعسل لحين أن تحصلون على خليط متجانس بصورة نسبية.

تطبيق الخليط على الشعر ومن الأفضل أن يكون الشعر نظيف ثم تركه الوصفة على الشعر ابتداء من الجذور مع تمشيط الشعر.

القيام بوضع غطاء الرأس عليه ثم وضع منشفة ساخنة ثم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة.

غسل الشعر جيداً باستخدام المياه الدافئة مع نسبة قليلة من البلسم.

تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في كل أسبوع وسوف تحصلون على نتائج ممتازة.

المكونات الخاصة بفرد الشعر بالخميرة:خطوات تحضير ماسك الخميرة لفرد الشعر:فرد الشعر بالخميرة والزبادي:

أن هذه الوصفة من أفضل الماسكات التي تعمل على فرد الشعر في وقت قصير، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بتحضير المكونات ونحضرها بالخطوات سويا.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية. نصف كوب من الزبادي. ملعقتين من العسل الأبيض.

قومي بإحضار طبق عميق ويتم وضع الخميرة فيه ثم إضافة العسل والزبادي، والقيام بخلط المكونات بصورة جيدة ويتم وضع غطاء على الخليط ويتم تركه في مكان ساخن لمدة دقائق.

تطبيق الخليط على الشعر ومن الأفضل أن يكون الشعر نظيف ثم تركه الوصفة على الشعر ابتداء من الجذور مع تمشيط الشعر.

القيام بوضع غطاء الرأس عليه ثم وضع منشفة ساخنة ثم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة.

غسل الشعر جيداً باستخدام المياه الدافئة مع نسبة قليلة من البلسم.

غسل الشعر جيداً باستخدام المياه الدافئة مع نسبة قليلة من البلسم. تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في كل أسبوع.

المكونات:خطوات تحضير ماسك الخميرة بالزبادي لفرد الشعر:طريقة عمل ماسك الموز بالخميرة والعسل:

تعتبر تلك الوصفة من أفضل الوصفات التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه مثل الكراتين الطبيعي في المنزل، وسنحضر المكونات وطريقة عمله بالخطوات.

ثمرة موز مهروسة جيدا. ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ربع كوب صغير من الماء الدافئ.

مكونات ماسك الخميرة بالموز: