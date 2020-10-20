أهمية وضع ويبس في الغسالة مع الغسيل

وضع الويبس مع الغسيل في الغسالة، يتعرض الغسيل للكثير من المشكلات في أثناء وضعه في الغسالة، ومن هذه المشكلات هو تعرض الغسيل إلى الوبر ولحل هذه المشكلات ومحاولة جعل الغسيل أكثر جودة يمكن وضع الويبس في الغسالة، وهذا الأمر سوف يفيد في علاج مشكلات الغسيل وهذا ما سوف نراه في هذا المقال.

خدعة الويبس مع الغسيل يخلص الويبس الغسيل من الوبر

يساعد الويبس على إزالة الوبر من الغسيل وأيضًا الشعر، وخاصةً إذا كان يوجد حيوان أليف في المنزل، وذلك لأن الويبس يقوم بامتصاص وتنظيف القطع الصغيرة من القماش والشعر والفرو، وكل هذه الأشياء تتجمع في قطع الويبس ويخرج الغسيل من الغسالة نظيف ولبس به أي وبر أو شعر.

كيفية عمل خدعة وضع الويبس بشكل صحيح في الغسالة

يتم وضع ثلاثة مناديل على الأقل في الغسالة مع الغسيل، عندما تبدأ إسطوانة الغسالة في الدوران تبدأ المناديل باللف في داخل الغسالة وتبدأ تختلط بالملابس، ويجب تغير المناديل في كل غسلة لكي نحصل على نتائج مرضية.

التأكد من إذا كانت الويبس كثيفة وسمكية بدرجة كافية

يجب أن تكون المناديل الورقية المبللة كثيفة وثقيلة وقوية بشكل كافي حتى لا تتقطع أو يحدث لها أي ضرر يضر الغسيل في داخل الغسالة، ويجب محاولة تقطيع المناديل شرائح إذا كان في الإمكان عمل ذلك.

نتيجة محاولة استبدال المناديل المبللة بالقماش أو المناديل الورقية

تحاول بعض السيدات أن تقوم باستبدال المناديل المبللة بالقماش أو المناديل الورقية، ولكن هذا لا يعطي النتائج المرضية لأن المناديل الورقية ليست قوية بالشكل الكافي الذي يجعل الغسيل يتخلص من الوبر والشعر، بل بالعكس قد ينتهي الأمر بأن نقوم بالتخلص أيضًا من قطع المناديل الورقية الموجودة، ولن نحصل على أي نتائج أفضل.

كيفية التخلص من رائحة الويبس بعد استخدامه في الغسالة

إذا كنتي لا ترغبين في دوام رائحة الويبس في الغسيل فيمكن استخدام المناديل الغير معطرة والمضادة للبكتيريا، ويمكن أيضًا استخدام منعم الأقمشة لكي نتخلص من رائحة الويبس.