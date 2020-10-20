علاج قشرة الشعر نهائيًا بطرق طبيعية وغير اعتيادية من المنزل

علاج قشرة الشعر من أهم الأهداف التي يسعى الكثير من الأفراد لتحقيقه، وذلك لما تسببه القشرة من إحراج للأفراد بسبب تساقط أجزاء صغيرة من الجلد الميت على الملابس، حيث أن تراكم البكتيريا والفطريات في فروة الرأس في الأغلب هو السبب الرئيسي في ظهور القشرة، ولأن الشعر هو عنوان جمال الرجال والسيدات سوف نتناول هذه المشكلة بالتفصيل بداية من الأسباب والأعراض وصولاً لأفضل وأبرز الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص من القشرة نهائيًا.

أسباب ظهور مشكلة قشره الشعر

قبل التعرف على علاج قشرة الشعر يجب التعرف على الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ظهور القشرة في فروة الرأس، حيث تتمثل هذه الأسباب في الآتي:

قلة الاستحمام وغسل الشعر خاصة في فصل الشتاء.

تَكون القشرة بسبب تراكم الزيوت الدهنية على فروة الرأس خاصة عند الأفراد الذين يعانون من البشرة الدهنية.

تظهر القشرة عند بلوغ الأفراد وظهور اضطرابات في الهرمونات عند الشباب خاصة عند عمر 18 إلى 25 سنة.

ارتداء القبعات التي تحمي من أشعة الشمس لفترة طويلة، مما يؤدي إلى تعرق فروة الرأس وصعوبة حصول الشعر على التهوية المناسبة، مما يؤدي إلى تكون قشرة الشعر.

بعض العوامل الوراثية والجينية، حيث يعاني الأفراد من ظهور قشرة الشعل نتيجة لعوامل وراثية من الآباء.

قلة التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى ظهور القشرة، وذلك لأنها تمد الشعر بفيتامين د.

الحكة الشديدة في فروة الرأس.

احمرار والتهاب فروة الرأس.

تساقط الجلد الميت على الكتفين أو الوسادة.

أعراض قشرة الشعر المزمنةطرق علاج قشرة الشعر بسرعه

يبحث الكثير من الأفراد الذين يعانون من ظهور القشرة عن طرق طبيعية وفعالة من أجل علاج قشرة الشعر المزمنة، لذلك سنتناول بالتفصيل بعض الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص من القشرة نهائيًا.

تدليك فروة الرأس بمحلول الخل المخلوط بالماء الدافئ لمدة عشر دقائق، ثم غسلها بالماء والشامبو، مع تكرار هذه العملية يومًا بعد يوم.

يجب على الأفراد الذين يعانون من القشرة القيام بوضع معلقتين من نبات الحلبة في كوب من الماء لمدة يوم، ثم يتم طحنها ووضع هذا الخليط على الشعر لمدة يوم، ثم يتم غسلة بعد ذلك.

وضع كمية كافية من الزبادي على الشعر لمدة 20 دقيقة.

القيام بتدليك فروة الرأس المصابة بالقشرة بالزيوت الغنية بالفيتامينات مثل(زيت جوز الهند – زيت الجوجوبا – زيت الخروع – زيت اللوز – زيت الخردل – زيت الزيتون) مما يساعد على علاج تساقط الشعر وعلاج القشرة.

استخدام عصير الليمون، وذلك من خلال عصر نصف ليمونه والقيام بتدليك فروة الرأس بها، ثم يتم تتركه لمدة 10 دقائق ويتم غسله بعد ذلك بالماء البارد.

وضع زيت الصبار على فروة الرأس لمدة ثلاث ساعات وغسله بالماء الفاتر.

عمل خلطة طبيعية من القرفة الذي يعمل على التخلص من القشرة، من خلال خلط كمية كافية من القرفة والماء ووضعهم على فروة الرأس.

استخدام زيت الزيتون الطبيعي الذي يساعد بشكل كبير على علاج قشرة الشعر الدهني والجاف، وذلك من خلال تسخين كمية كافية منه لمدة 20 ثانية ثم يتم تدليك فروة الرأس به، ويتم غسلة بعد مرور 30 دقيقة.

مزج كوب من مادة خل التفاح الخام مع كوب من الماء جيداً، ثم يتم وضع هذا الخليط على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه بعد ذلك بالماء.

عصر كمية كافية من البصل ووضعها على فروة الرأس، وغسله بعد ذلك جيداً بالماء الفاتر.

خلط عدد واحد أو اثنين من صفار البيض حسب الكمية المراد الحصول عليها مع زيت الزيتون وعسل النحل، ثم يتم وضعه على الشعر لمدة كافية ثم يتم غسله بماء دافئ.

وضع كمية مناسبة من زيت خشب الأرز على فروة الرأس لمدة ساعة مع التدليك جيداً.

وضع كمية كافية من زيت الشاي على فروة الرأس مع ضرورة تدليكها جيداً.

استخدام زيت الألوفيرا (زيت الصبار) الذي يساعد على إزالة الحكة من فروة الرأس وتلطيفها.

وضع كمية كافية من مادة “البيكنج صودا” على فروة الرأس مع تدليكها جيداً، حيث تساعد هذه المادة على إزالة القشرة.

أفضل أنواع الشامبو لعلاج قشرة الشعر

ينصح أغلب أطباء الشعر ببعض الأنواع المشهورة من الشامبو التي تساعد بشكل كبير على علاج القشرة، لذلك سنتناولها بالتفصيل.

شامبو نيزورال الطبي:

هو عبارة عن مركب طبي يعمل على القضاء بشكل كبير على الفطريات التي تصيب الشعر وتتسبب في تكوين مشكلة القشرة، كما يعمل بشكل كبير على مكافحة الأمراض التي تُسبب في ظهور بعض الأمراض المزمنة كالالتهاب والحكة التي تصيب فروة الرأس.

شامبو البريثون زنك:

يعتبر هذا الشامبو من أهم وأفضل أنواع الشامبو الذي يساعد في علاج قشرة الشعر عند الرجال والنساء، وذلك لأنة يحتوي على مادة مضادة للفطريات والبكتريا والتي تتسبب في حدوث القشرة والتهاب الجلد.

شامبو القطران:

يعتمد بعض الأطباء على هذا الشامبو في علاج قشرة الشعر والعديد من أمراض الشعر الأخرى، حيث يعتمد على قطران الفحم كمكون أساسي يساعد على حماية فروة الرأس من التلف والتقشر السريع، كما يساعد على تطويل الشعر وتقويته.

لكن يجب على الأفراد الذين يمتلكون شعر فاتح اللون ملاحظة أنه فإنه سيؤدي إلى تغيير لونه.

شامبو كيتوكونازول:

يعتمد هذا النوع بشكل كبير على مادة الكيتوكونازول التي تعمل بشكل كبير على القضاء على الفطريات واسعة المفعول ولذلك صنفه الأطباء بأنه أقوى أنواع الشامبو التي تعمل بشكل أفضل على علاج الشعر.

قم باتباع نظام غذائي متكامل وصحي يحتوي على كافة العناصر الغذائية المُفيدة للجسم كالخضراوات والفاكهة.

قم بتغير نوع الشامبو المُستخدم كل فترة.

احرص على استخدام أنواع من الشامبو تحتوي على (السانسيلك – السيلينيوم – الزنك).

قم بترطيب الشعر وفروة الرأس باستمرار.

تجنب غسل فروة الرأس يوميًا بالنسبة لأصحاب الشعر الدهني.

ضرورة علاج بعض الأمراض المزمنة التي تتسبب في وجود قشرة الشعر مثل مرض الإكزيما والصدفية.

شرب كمية كافية من المياه يوميًا.

عدم ارتداء القبعات أو الحجاب بالنسبة للنساء لفترة طويلة، لتهوية فروة الرأس.

قم بفرك فروة الرأس بأصابع اليد جيداً باستمرار.

تجنب تجفيف الشعر المبلل بأدوات التجفيف.

ضرورة تمشيط الشعر بفرشاة ناعمة لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

قم باستخدام الوصفات الطبيعية باستمرار للتخلص من القشرة.

تجنب استخدام المواد الكيماوية للعلاج.

نصائح آمنة للتخلص من القشرة

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والوصفات الطبية التي تساعد على علاج قشرة الشعر، كما تعرفنا على أسباب ظهور القشر والتعرف على طرق تجنبها، إلى جانب تعرفنا على أفضل أنواع الشامبو التي ينصح أغلى الأطباء باستخدامها.