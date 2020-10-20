أسباب هشاشة العظام عند النساء جدة- ولاء حداد الثلاثاء,20 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 18:00 هنالك عوامل عدة تؤثر على صحة العظام لدى النساء وتسبب الهشاشة، وتزامنًا مع اليوم العالمي الذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، نتعرف على أهم أسباب هشاشة العظام لدى النساء وهي:

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