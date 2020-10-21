وصفات سيريال للاطفال سهلة تقدري تعمليهم في البيت بنفسك

البيبي بيبدأ ياكل الاكل الصلب من اول تقريبا 6 شهور ، والبعض ممكن يبدأ من 4 شهور ، وغالبا معظم الامهات بتشتري الاكل الجاهز وبرطمانات الحبوب الخاصة بالاطفال في العمر ده ، ولكن الافضل والاكتر امان للاطفال انهم ياكلوا الوجبات اللي معمولة في البيت ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقول لكل الماميز وصفات سيريال للاطفال تقدري تعمليها بنفسك في البيت بكل سهولة.

سيريال الارز يمكن من اكتر الانواع الشائعة اللي الامهات بيعتمدوا عليها ، ولكن ده مش الحاجة الوحيدة اللي ممكن طفلك يبدأ بيه نظام غذائي قوي ، ممكن تعتمدي على الافوكادو المهروسة, البطاطا, والموز والجزر ، تعتبر اطعمة اولية مفيدة جدا للطفل ومغذية جدا ، بالاضافة لوصفات السيريال اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض ، واللي تقدري تجربيها في البيت.

وصفات سيريال للاطفال:

1- سيريال الارز:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ¼ كوباية ارز مطحون.

– 1 كوباية مية.

– حليب الام / او حليب صناعي.

طريقة التحضير:

– اغلي المية وبعدين ضيفي لها الارز المطحون.

– قللي الحرارة وسيبيه يطبخ لمدة 10 دقايق تقريبا ، مع التقليب المستمر.

– ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.

– ضيفي له شوية من حليب الام او الحليب الصناعي ، وضيفي الكمية اللي محتاجاها للقوام المثالي لطفلك.

الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.

تقدري تخزنيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة قبل اضافة اللبن ليه ، ولكن مع ذلك الافضل انه يكون طازة وتعملي كمية على قد الوجبة او اليوم الواحد بس.

2- سيريال الشوفان والتفاح:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ½ تفاحة ، متقشرة ومتقطعة مكعبات.

– ¼ كوباية شوفان مطحون.

– ¾ كوباية مية.

طريقة التحضير:

– اخلطي الشوفان والتفاح والمية مع بعض وحطيهم على النار يطبخوا لمدة 10 دقايق ، لحد ما التفاح يبقى طري بدرجة كافية لهرسه.

– بمجرد ما يستوي ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.

– ضيفي له الكمية اللي المناسبة من حليب الام او الحليب الصناعي لتخفيف الوجبة.

الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.

تقدري تخزنيها في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن هي افضل وصحية اكتر لو عملتيها طازة.

3- سيريال العدس والارز:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 معلقة كبيرة عدس اصفر.

– 3 كوبايات ارز.

طريقة التحضير:

– اغسلي العدس والارز ونشفيهم كويس.

– حمصي الارز والعدس في طاسه على نار متوسطة لمدة 5 – 10 دقايق ، بس حمصيهم بشكل منفصل يعني كل واحد لوحده ، والطاسه تكون جافة من غير اي دهون.

– بمجرد ما يبردوا اطحنيهم مع بعض ناعم.

– لما تيجي تعملي الوجبة خدي الكمية اللي محتاجاها من الخليط على قد الوجبة ، وضيفي لها مية سخنة لحد ما تتكون عندك على شكل معجون بقوام مناسب.

الوجبة مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.

خزني خليط الارز والعدس المطحون في علبة محكمة الغلق ، ممكن يقعد معاكي لمدة من 10 – 15 يوم.

4- سيريال الشوفان:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– ¼ كوباية شوفان مطحون.

– 1 كوباية مية مفلترة.

– حليب الام / حليب صناعي.

طريقة التحضير:

– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها الشوفان مع التقليب المستمر.

– اطبخيه على نار هادية لحد ما توصلي للقوام المطلوب.

– سيبيه يبرد وبعدين ضيفي له حليب الام او حليب صناعي.

– ضيفي له على الوش بعض الفاكهة والمكسرات.

الوجبة مناسبة للاطفال في سن سنة.

خزنيه في التلاجة في علبة محكمة الغلق ، ولكن الافضل يتعمل طازة.

5- سيريال الشعير:

الحاجات اللي هحتاجيها:

– ¼ كوباية شعير مطحون.

– 1 كوباية مية.

– حليب الام / او حليب صناعي.

طريقة التحضير:

– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها الشعير ، مع التقليب المستمر.

– اطبخيه على النار لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما توصلي للقوام المطلوب.

– ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.

– ضيفي له اللبن وفاكهة ومكسرات لو حابه.

الوجبة مناسبة للاطفال في سن سنة.

تقدري تخزنيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن الافضل يتعمل طازة.

6- سيريال القمح:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 3 معالق كبيرة من دقيق القمح.

– 200 مل مية.

– 1 موزة صغيرة.

– 1/8 معلقة صغيرة سمنة.

طريقة التحضير:

– اخلطي الدقيق مع المية وقلبييهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم.

– اطبخيه على نار متوسطة لحد ما يبقى قوامه سميك.

– ارفعيه من على النار وضيفي له السمنة.

– سيبيه يبرد وبعدين ضيفي له موزة مهروسة.

الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 8 شهور واكبر.

والافضل انها تتجهز طازة كل مرة.

7- سيريال دقيق سميد (سيمولينا):

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 كوباية دقيق سميد.

– رشة صغيرة حبهان مطحون.

– 3 كوبايات مية.

طريقة التحضير:

– حمصي دقيق السميد في طاسة على النار من غير اي دهون.

– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها دقيق السميد المحمص بالتدريج ، واستمري في التقليب عشان تمنعي اي تكتلات.

– بمجرد ما تضيفي الكمية كلها للمية ارفعيه من على النار وضيفي له حليب الام او الحليب الصناعي.

الوجبة مناسبة للاطفال في سن 6 شهور واكبر.

احفظيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن الافضل تعمليه طازة.

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