وصفات سيريال للاطفال سهلة تقدري تعمليهم في البيت بنفسك

البيبي بيبدأ ياكل الاكل الصلب من اول تقريبا 6 شهور ، والبعض ممكن يبدأ من 4 شهور ، وغالبا معظم الامهات بتشتري الاكل الجاهز وبرطمانات الحبوب الخاصة بالاطفال في العمر ده ، ولكن الافضل والاكتر امان للاطفال انهم ياكلوا الوجبات اللي معمولة في البيت ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنقول لكل الماميز وصفات سيريال للاطفال تقدري تعمليها بنفسك في البيت بكل سهولة.
سيريال الارز يمكن من اكتر الانواع الشائعة اللي الامهات بيعتمدوا عليها ، ولكن ده مش الحاجة الوحيدة اللي ممكن طفلك يبدأ بيه نظام غذائي قوي ، ممكن تعتمدي على الافوكادو المهروسة, البطاطا, والموز والجزر ، تعتبر اطعمة اولية مفيدة جدا للطفل ومغذية جدا ، بالاضافة لوصفات السيريال اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض ، واللي تقدري تجربيها في البيت.
وصفات سيريال للاطفال:
1- سيريال الارز:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ¼ كوباية ارز مطحون.
– 1 كوباية مية.
– حليب الام / او حليب صناعي.
طريقة التحضير:
– اغلي المية وبعدين ضيفي لها الارز المطحون.
– قللي الحرارة وسيبيه يطبخ لمدة 10 دقايق تقريبا ، مع التقليب المستمر.
– ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.
– ضيفي له شوية من حليب الام او الحليب الصناعي ، وضيفي الكمية اللي محتاجاها للقوام المثالي لطفلك.
الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.
تقدري تخزنيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة قبل اضافة اللبن ليه ، ولكن مع ذلك الافضل انه يكون طازة وتعملي كمية على قد الوجبة او اليوم الواحد بس.
2- سيريال الشوفان والتفاح:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ½ تفاحة ، متقشرة ومتقطعة مكعبات.
– ¼ كوباية شوفان مطحون.
– ¾ كوباية مية.
طريقة التحضير:
– اخلطي الشوفان والتفاح والمية مع بعض وحطيهم على النار يطبخوا لمدة 10 دقايق ، لحد ما التفاح يبقى طري بدرجة كافية لهرسه.
– بمجرد ما يستوي ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.
– ضيفي له الكمية اللي المناسبة من حليب الام او الحليب الصناعي لتخفيف الوجبة.
الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.
تقدري تخزنيها في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن هي افضل وصحية اكتر لو عملتيها طازة.
3- سيريال العدس والارز:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 معلقة كبيرة عدس اصفر.
– 3 كوبايات ارز.
طريقة التحضير:
– اغسلي العدس والارز ونشفيهم كويس.
– حمصي الارز والعدس في طاسه على نار متوسطة لمدة 5 – 10 دقايق ، بس حمصيهم بشكل منفصل يعني كل واحد لوحده ، والطاسه تكون جافة من غير اي دهون.
– بمجرد ما يبردوا اطحنيهم مع بعض ناعم.
– لما تيجي تعملي الوجبة خدي الكمية اللي محتاجاها من الخليط على قد الوجبة ، وضيفي لها مية سخنة لحد ما تتكون عندك على شكل معجون بقوام مناسب.
الوجبة مناسبة للاطفال في سن 6 شهور.
خزني خليط الارز والعدس المطحون في علبة محكمة الغلق ، ممكن يقعد معاكي لمدة من 10 – 15 يوم.
4- سيريال الشوفان:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– ¼ كوباية شوفان مطحون.
– 1 كوباية مية مفلترة.
– حليب الام / حليب صناعي.
طريقة التحضير:
– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها الشوفان مع التقليب المستمر.
– اطبخيه على نار هادية لحد ما توصلي للقوام المطلوب.
– سيبيه يبرد وبعدين ضيفي له حليب الام او حليب صناعي.
– ضيفي له على الوش بعض الفاكهة والمكسرات.
الوجبة مناسبة للاطفال في سن سنة.
خزنيه في التلاجة في علبة محكمة الغلق ، ولكن الافضل يتعمل طازة.
5- سيريال الشعير:
الحاجات اللي هحتاجيها:
– ¼ كوباية شعير مطحون.
– 1 كوباية مية.
– حليب الام / او حليب صناعي.
طريقة التحضير:
– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها الشعير ، مع التقليب المستمر.
– اطبخيه على النار لمدة 10 دقايق تقريبا لحد ما توصلي للقوام المطلوب.
– ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد.
– ضيفي له اللبن وفاكهة ومكسرات لو حابه.
الوجبة مناسبة للاطفال في سن سنة.
تقدري تخزنيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن الافضل يتعمل طازة.
6- سيريال القمح:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 3 معالق كبيرة من دقيق القمح.
– 200 مل مية.
– 1 موزة صغيرة.
– 1/8 معلقة صغيرة سمنة.
طريقة التحضير:
– اخلطي الدقيق مع المية وقلبييهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى ناعم.
– اطبخيه على نار متوسطة لحد ما يبقى قوامه سميك.
– ارفعيه من على النار وضيفي له السمنة.
– سيبيه يبرد وبعدين ضيفي له موزة مهروسة.
الوجبة دي مناسبة للاطفال في سن 8 شهور واكبر.
والافضل انها تتجهز طازة كل مرة.
7- سيريال دقيق سميد (سيمولينا):
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 1 كوباية دقيق سميد.
– رشة صغيرة حبهان مطحون.
– 3 كوبايات مية.
طريقة التحضير:
– حمصي دقيق السميد في طاسة على النار من غير اي دهون.
– اغلي المية على النار وبعدين ضيفي لها دقيق السميد المحمص بالتدريج ، واستمري في التقليب عشان تمنعي اي تكتلات.
– بمجرد ما تضيفي الكمية كلها للمية ارفعيه من على النار وضيفي له حليب الام او الحليب الصناعي.
الوجبة مناسبة للاطفال في سن 6 شهور واكبر.
احفظيه في علبة محكمة الغلق في التلاجة ، ولكن الافضل تعمليه طازة.
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