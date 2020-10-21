ما نقرره أن نتناوله في الصباح الباكر على الريق، يجب أن يكون مريح للمعدة ولا يسبب أي اضطرابات أو تهيج حتى لو كان ما نتناوله صحيًا، في الموضوع التالي جمعنا لكم عدد من الأطعمة التي يمنع تناولها على الريق كونها تسبب أضرار صحية، وهي:

أطعمة ضارة على الريق:

الكمثرى : غنية بالألياف التي لا تذوب في الماء، وهي ألياف تسبب ضرر للأغشية المخاطية الحساسة بالمعدة، ويظهر تأثيرها عند تناولها على الريق.

غنية بالألياف التي لا تذوب في الماء، وهي ألياف تسبب ضرر للأغشية المخاطية الحساسة بالمعدة، ويظهر تأثيرها عند تناولها على الريق. الفلفل و البهارات: بالرغم من احتوائهم على مضادات الأكسدة إلا أن تناولهم على الريق يضر غشاء المعدة ويسبب الألم، كما يمكن أن يؤثر على عملية الهضم.

بالرغم من احتوائهم على مضادات الأكسدة إلا أن تناولهم على الريق يضر غشاء المعدة ويسبب الألم، كما يمكن أن يؤثر على عملية الهضم. اللحوم المصنعة: بالمجمل دوت الخليج ليست طعام صحي، بل دوت الخليج مكونة من كثير من المنكهات و محسنات الطعم الصناعية، ومليئة بالأملاح مما يجعلها ضارة على المعدة، و الأمعاء، وتزداد خطورتها إذا تم تناولها على الريق.

بالمجمل دوت الخليج ليست طعام صحي، بل دوت الخليج مكونة من كثير من المنكهات و محسنات الطعم الصناعية، ومليئة بالأملاح مما يجعلها ضارة على المعدة، و الأمعاء، وتزداد خطورتها إذا تم تناولها على الريق. الموز : يعد من الفواكه الصحية الغنية بالألياف والمعادن، وهو أيضا طعام حامضي وغني بالسكر، مما يجعله قوي على المعدة الفارغة و الأمعاء ويسبب اضطرابات بهمها.

يعد من الفواكه الصحية الغنية بالألياف والمعادن، وهو أيضا طعام حامضي وغني بالسكر، مما يجعله قوي على المعدة الفارغة و الأمعاء ويسبب اضطرابات بهمها. الزبادي المحلى: مليء بالسكريات و المحليات الصناعية وهو ضار على المعدة الفارغة وخاصة في الصباح.

مليء بالسكريات و المحليات الصناعية وهو ضار على المعدة الفارغة وخاصة في الصباح. الخضروات الخضراء النيئة: بسبب احتوائها على الألياف غير القابلة للذوبان في الماء، فإنها تسبب الانتفاخات و الغازات وتعمل على تهييج البطن والتسبب بالآلام، مما يعني أن تناولها في الصباح على الريق يسبب مشاكل في الهضم.

بسبب احتوائها على الألياف غير القابلة للذوبان في الماء، فإنها تسبب الانتفاخات و الغازات وتعمل على تهييج البطن والتسبب بالآلام، مما يعني أن تناولها في الصباح على الريق يسبب مشاكل في الهضم. الطماطم: طعام حمضي قوي على المعدة خاصة في الصباح، ويمكن أن تزيد من الحساسية و تهيج المعدة و الأمعاء.

طعام حمضي قوي على المعدة خاصة في الصباح، ويمكن أن تزيد من الحساسية و تهيج المعدة و الأمعاء. الفاكهة الحمضية: وذلك كونها غنية بالأحماض التي تتفاعل مع إفرازات المعدة وتسبب الحرقة في المعدة و الارتجاع المريئي وتهيج المعدة، كما أنها غنية بالسكريات، وتساهم في رفع السكر في الدم.

مشروبات ضارة على الريق:

المشروبات الغازية: أسوأ ما يمكن شربه على الريق، فهي غي بالسعرات حرارية والسكريات و الملونات الصنعية والكافيين، وتسبب آلام في المعدة وغازات وتؤثر على الهضم.

أسوأ ما يمكن شربه على الريق، فهي غي بالسعرات حرارية والسكريات و الملونات الصنعية والكافيين، وتسبب آلام في المعدة وغازات وتؤثر على الهضم. القهوة: ارتفاع الكافيين بها يجعلها شديدة التأثير على المعدة، وتسبب إدرار للبول وتهج المعدة.

ارتفاع الكافيين بها يجعلها شديدة التأثير على المعدة، وتسبب إدرار للبول وتهج المعدة. الشاي: لا ينصح بشربه على الريق بسبب تأثيره على مستوى الحديد في الجسم، كما أنه يحتوي على الكافيين الذي يسبب تهيج للمعدة وزيادة إدرار البول.

لا ينصح بشربه على الريق بسبب تأثيره على مستوى الحديد في الجسم، كما أنه يحتوي على الكافيين الذي يسبب تهيج للمعدة وزيادة إدرار البول. الحليب: يتفاعل مع البكتيريا المعوية ويسبب حالة من الإعياء العام إذا شرب على الريق.

يتفاعل مع البكتيريا المعوية ويسبب حالة من الإعياء العام إذا شرب على الريق. المشروبات الرياضية: تسبب والإسهال، والتقيؤ، والتهيج في المعدة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.