كيكة بدون بيض هشة و لذيذة و قولي وداعاً لزفارة البيض و هبوط الكيك

نقدم لكي في هذا المقال طريقة عمل كيكة بدون بيض هشة و لذيذة و ذات رائحة شهية، تجعلك تقولين وداعاً لزفارة البيض و وداعاً لهبوط الكيك و بطريقة سهلة و مكونات متوفرة ف مطبخك، حيث أن الكيك من الحلويات الخفيفة التي يمكن جعلها كوجبة إفطار مع المشروبات الساخنة أو كمكون رئيسي ف الحفلات و المناسبات و لها طرق و أشكال عديدة، فإذا كنتي لا تفضلين استخدام البيض في عمل عجينة الكيك و تعانين من رائحته و طعمه تابعي معنا.مقادير عمل كيكة بدون بيض
يمكنك عمل كيكة بدون بيض في مطبخك بكل سهولة و بمقادير سهلة و متواجدة في منزل و بطريقة غير مكلفة، لكي تحصلي على كيكة هشة و لذيذة قومي بتحضير المقادير التالية :
- كوب زبادي كبير بدرجة حرارة الغرفة.
- بشر ليمون، و عصير ليمونة كاملة.
- نصف كوب من السكر البودر الذي تم نخله جيداً.
- ملعقة صغيرة ممتلئة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ربع كوب من الزيت، و يفضل استخدام نوع جيد من الزيت الفاتح النقي، لنحصل على كيك ناجح.
- كوب من الدقيق الذي تم نخله جيداً، و يفضل أيضاً استخدام نوع فاخر من الدقيق المخصص لإعداد الحلويات أو الدقيق متعدد الاستخدامات.
بعد معرفة المقادير اللازمة لتحضير الكيك، يمكنك اتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة و بدون استخدام المضرب أو الخلاط الكهربائي، لتحصلي على كيك لذيذ و ناجح كما يلي :
- احضري بولة كبيرة لتحضير عجينة الكيك.
- قومي بإضافة كوب الزبادي الذي يساعد في اعطاء الكيك الهشاشة و الملمس الطري.
- ثم إضافة بشر و عصير الليمون، حيث يساعد تفاعل الليمون مع باقي مكونات الكيك و خاصة المواد الرافعة على إعطاء الكيك الهشاشة.
- ثم إضافة السكر البودر، و البيكنج بودر، و البيكنج صودا.
- قومي بتقليب و خلط المكونات السابقة جيداً باستخدام الملعقة أو المضرب اليدوي.
- بعد ذلك ضيفي الزيت و الدقيق مع الاستمرار ف التقليب و بذلك تصبح العجينة جاهزة.
- يتم دهن قالب الكيك المناسب بالسمن و رشه بالدقيق، ثم إضافة عجينة الكيكة ف القالب.
- يتم وضع القالب في فرن ساخن درجة حرارته ١٨٠ لمدة نصف ساعة ثم متابعة اكتمال نضج الكيك.
- يتم اخراج الكيك من الفرن و قلبها و تركها حتى تبرد و تقطيعها، وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.
و بذلك سيدتي نكون قد قدمنا لكي أسهل طريقة لعمل الكيك بدون استخدام البيض او استخدام المضرب الكهربائي، و يمكنك تزيينها بالمكسرات أو الفواكه المجففة و تقديمها لعائلتك و ضيوفك، إليك أيضاً “طريقة عمل الحنيذ الشهي ف المنزلطريقة عمل الحنيذ الشهي ف المنزل“.
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