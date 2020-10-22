طريقة عمل فاهيتا اللحم أقدمها لكم في هذا المقال من خلال ثقفني، فبعدما قدمت لكم طريقة عمل فاهيتا الدجاج في مقال سابق ونالت إعجابكم فكرت في تقديم فاهيتا اللحم لمحبي اللحم البقري ومحبي الفاهيتا تلك الأكلة الإيطالية الشهيرة واللذيذة والسريعة أيضاً في تحضيرها. مقادير فاهيتا اللحم: 500 جرام لحمة ستيك.

حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطع شرائح.

ثمرة فلفل أصفر مقطع شرائح.

ثمرة فلفل أحمر مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود.

خبز التورتيلا. مقادير التتبيلة: ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 فص ثوم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون. طريقة عمل فاهيتا اللحم على أصولها بالخطوات: في البداية نخلط مكونات التتبيلة مع بعضها جيداً في إناء غائر وهي زيت الزيتون وعصير الليمون والكزبرة والكمون والثوم المفروم.

نضع شرائح اللحم الستيك في التتبيلة ونخلطها معها جيداً، ثم نغطي الإناء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تشرب شرائح اللحم طعم التتبيلة.

في إناء على النار نضع الزيت النباتي حتى يسخن ثم نضيف إليه قطع اللحم بعدما نخرجها من الثلاجة، ونصفيها من التتبيلة ونتخلص من أي زيادات من التتبيلة عالقة بها.

نترك قطع اللحم الستيك على نار متوسطة الحرارة حوالي 3 دقائق وتقلب على الجانب الآخر وتترك لنفس المدة تقريباً أو حتى تمام النضج، بعد ذلك نخرج قطع اللحم من الإناء ونضعها في طبق ويفضل تغطيتها بقطعة من ورق الفويل.

في نفس الإناء على النار نضيف ملعقة زيت نباتي ثم نقوم بإضافة كل من شرائح البصل وشرائح الفلفل الأخضر والألوان مع التقليب المستمر، بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب.

وأخيراً قم بتقطيع اللحم الستيك إلى شرائح رفيعة مثل الفاهيتا وقم بإضافتها للخضروات على النار مع التقليب ثم ترفع من على النار وتقدم.

يفضل تقديمها مع خبز التورتيلا اللذيذ والمناسب تماماً لعمل ساندوتشات فاهيتا اللحم، ويمكنكم تجهيزه في المنزل بأبسط الطرق وسبق وأن قدمته لكم في مقال سابق، وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فاهيتا اللحم على أصولها في البيت مع خبز التورتيلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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