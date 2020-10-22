أقوي وصفة لتنظيف عيون البوتاجاز والتخلص من إنسدادها في ثواني وبدون تعب

أقوي وصفة لتنظيف عيون البوتاجاز، تنظيف البوتاجاز مهمة ضرورية يجب القيام بها بشكل دوري لعدة أسباب، من أهمها الحفاظ عىل صلاحية البوتاجاز وكفاءته لأن تراكم الدهون على السطح والعيون وفي داخل الفرن أيضاً، مع الوقت يضعف من قوة عمل البوتاجاز، كما أن تراكم الدهون يشوه من شكل البوتاجاز وبالتالي يشوه من شكل المطبخ بالكامل، لذلك يجب تخصيص يوم لتنظيف البوتاجاز بشكل عميق كل فترة.

أقوي وصفة لتنظيف عيون البوتاجاز

ومن الأفضل إلا تطول الفترة عن شهر، وبالطبع تتوفر الكثير من المنظفات المخصصة لأسطح البوتاجاز في جميع المحلات التجارية، ولكن أغلب هذه المنظفات مرتفع الثمن ولا يمكن توفيره طوال الوقت، لذلك يمكن الاعتماد على خلطة بسيطة وفعالة في نفس الوقت في تنظيف جميع البقع والدهون من على سطح البوتاجاز وكذلك الفرن.

وصفة جبارة لتنظيف عيون البوتاجاز والفرن

ويمكن تحضير هذه الخلطة من كوب من الخل وكوب من سائل الصحون ونصف كوب من الخل ونصف كوب من البيكنج بودر، يتم خلطهم جميعاً ثم يضاف لهم أربعة لترات من الماء الساخن، بعد ذلك يتم ارتداء قفازات لحماية اليدين، ثم يتم إزالة عيون البوتاجاز وحوامله وأرفف الفرن الداخلية ويتم وضعهم في نصف كمية الخليط السابقة، وتترك جميع هذه الأجزاء في الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين.

تنظيف زجاج البوتاجاز والفرن

وفي أثناء ذلك يتم وضع باقي خليط التنظيف في زجاجة رش، وبعدها نشعل الفرن لمدة عشر دقائق، ثم نطفئه ونفصل الغاز عن البوتاجاز، ثم ننتظر خمس دقائق ثم نقوم بتوزيع خليط التنظيف بالبخاخ على سطح البوتاجاز وعلى باب الفرن من الداخل والخارج، كذلك يتم توزيع خليط التنظيف على أزرار البوتاجاز وداخل الفرن، ونترك البوتاجاز لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نحضر سلك خشن ونفرك سطح البوتاجاز من الأعلى وكذلك باب الفرن من الداخل والخارج.

وبعدها نستخدم إسفنجة ناعمة ونفرك أزرار البوتاجاز والفرن من الداخل حتى نزيل جميع البقع والدهون المتراكمة وبعدها نحضر قطعة قماش نظيفة ونبللها بالماء، ونقوم بمسح سطح البوتاجاز وأزراره وباب الفرن وداخله بالقماش أكثر من مرة حتى نزيل خليط التنظيف بالكامل، وبعدها نترك البوتاجاز حتى يجف تماماً، بعد ذلك نفرك العيون والحوامل والأرفف بسلك خشن ثم نغسلهم بالماء جيداً، وبعد ذلك نتركهم على قطعة قماش حتى يجفوا تماماً لإعادتهم إلى أماكنهم مرة أخرى، وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم أقوي وصفة لتنظيف عيون البوتاجاز .