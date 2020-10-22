ضعي الملح في الغسالة.. نصائح تُسهل عليكِ مهمة الغسيل وتجعل الملابس جديدة، بعض السيدات يخطئن عند غسيل الملابس ويستخدمون مواد ويتبعون طرق قد تسبب تلف هذه الملابس ولكن إليك من هذا المقال طرق معينة من خلالها يمكن حماية الملابس من التلف وتحقيق أقصى درجة من النظافة تظهر على الملابس.

غسل الملابس الرقيقة

الملابس ذات الأقمشة الرقيقة لابد أن يكون لها طريقة معينة للتنظيف تختلف عن الطرق المعتادة لغسل الملابس الأخرى، حيث يتم غسل الملابس الرقيقة بوضعها في وعاء وإضافة الماء والمساحيق إلى الوعاء، فهذه الملابس يفضل غسلها بطريقة يدوية وليس في الغسالة.

إضافة الملح لتثبيت الألوان

للحفاظ على ثبات ألوان الملابس أثناء الغسيل وتجنب حدوث مشكلة بهتان الأقمشة عليكم اختيار أسهل وأرخص طريقة لتحقيق ذلك وهي وضع الملح لأنه يحتوي على الكلوريد الذي يساعد على ثبات لون الأقمشة، فقط ضع كمية كافية من الملح إلى الماء والمنظفات داخل غسالة الملابس.

فتح أزرار القميص المغلقة

بعض السيدات يخطئن عند غسل القميص دون فتح الأزرار فهذا لن يساعدك في الحصول على أعلى درجة من النظافة، بجانب ذلك الأزرار المغلقة تتسبب في حدوث تلف للعراوي، مما يجعلها واسعة والأزرار لا يمكنها إحكام غلق القميص.

غسل حمالات الصدر

كما أن هناك طريقة مخصصة لغسل حمالات الصدر تختلف عن طريقة غسل باقي الملابس، فمن الأفضل إغلاقها وربطها قبل التنظيف حتى يتم تنظيفها بشكل صحيح، كذلك يجب غسلها في شبكة أو إضافتها داخل الوسادة وغسلها تجنبا لتضررها عند غسلها مع الملابس العادية الأخرى.

إضافة بشر الصابون للغسالة

يساعد الصابون الأسمر على التخلص من البقع الموجودة في الملابس لذاك يمكنك إحضار صابونة وبشرها وإضافتها بوعاء الغسالة إلى الماء والمساحيق.