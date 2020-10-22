8 تأثيرات ممكن يعملها مضغ اللبان لجسمك

عادة مضغ اللبان كلنا عارفين ان اكتر فايدة شائعة ليها هي انها بتخلي النفس منعش وريحته حلوة ، ولكن هي ليها فوايد تانية اكتر بكتير من كده ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على تأثير مضغ اللبان على الجسم من فوايد واضرار.

تأثير مضغ اللبان على الجسم:

1- بيأثر على الاسنان:

– التأثير الجيد: اللبان الخالي من السكر يعتبر قاتل فعال للبكتيريا ، وبيحمي الاسنان من التسوس والتهاب اللثة عن طريق تحفيز اللعاب الزايد اللي بيغسل الاحماض وبقايا الاكل ، بالاضافة انه بيقوي المينا عن طريق اضافة الكالسيوم والفوسفات.

– التأثير السيء: اللبان اللي بيحتوي على سكر ليه تأثير سلبي على اللثة والاسنان ، لان البكتيريا اللي بتعيش في تجويف الفم بتسبب هضم السكر قبل وصوله للمعدة ، وده بيأدي لتراكم الترسبات على اسنانك ، وبيزود من تسوس الاسنان مع مرور الوقت.

2- بيحسن الذاكرة:

مضغ اللبان بيزود من ضربات القلب, وتدفق الدم, وتوصيل الاكسجين للمخ ، ونتيجة ده بيحصل تعزيز معرفي ، وبيحسن اليقظة, ومعالجة الافكار, واتخاذ القرار, والذاكرة ، ولكن لسوء الحظ ان ده مش بيستمر لفترة طويلة ، يعني لازم تمضغي اللبان قبل او اثناء المهمة الصعبة اللي انتي عايزة تعمليها.

3- بيساعد على انقاص الوزن:

– التاثير الجيد: ممكن اللبان في بعض الاحيان تقلل الشهية ، بعد مضغ اللبان الصبح ممكن ده يحسسك بشعور اقل للجوع ، لان طعمه حلو ومنخفض السعرات الحرارية ، وده ممكن يساعدك على تقليل الوجبات الخفيفة ، وبيزود من استهلاك الطاقة ، وبيعزز التمثيل الغذائي.

– التأثير السيء: مضغ اللبان ممكن يعمل نتيجة عكسية معاكي ، وحركة المضغ واللعاب المستمر ممكن تخدع المخ وتوصله اشارة انك جعانة بالفعل ، اللبان اللي بالنعناع ممكن يدفعك لاكل الوجبات السريعة بدل الاختيارات الصحية زي الفاكهة لان بتخلي طعمها مش حلو ، والاشخاص اللي دايما بيمضغوا اللبان بيميلوا انهم ياكلوا وجبات اقل خلال اليوم ، ولكن في المقابل لما بيجوا ياكلوا بيزودا السعرات الحرارية اكتر في وجباتهم.

4- بيسبب مشاكل في الفك:

مضغ اللبان بشكل مستمر ممكن يأدي لاضطراب يأثر على مفاصل الفك والعضلات اللي حواليه ، واي حركة هتعمليها في الفك سواء الاكل او الضحك او حتى الالم هتحسي معاه بألم شديد واحيانا ممكن ينتشر للرقبة والكتفين ، والخطر بيبقى اكبر لو مضغتي اللبان وقت التوتر ، لان الاشخاص في اللحظات دي بيميلوا للضغط على الاسنان بشكل زيادة من غير وعي اثناء حالة التوتر.

5- بيأثر على الجهاز الهضمي:

– التأثير الجيد: افراز اللعاب الزيادة اثناء مضغ اللبان بيساعد بشكل فعال في الوقاية من الدوار او الاعياء اللي ممكن يحصلنا الصبح ، والبعض بيقول انه تأثير اللبان افضل من الدوا كمان ، وده بيقلل من فرص القيء الصباحي, وعدم الراحة في البطن, والغثيان ، والميزة انه رخيص ومتوفر بسهولة.

– التأثير السيء: لو معدتك حساسة او بتعاني من عسر الهضم ، اثناء مضغ اللبان فانتي بتبلعي مع المضغ جرعات صغيرة من الهوا وده هيملى معدتك بالغازات اللي هتسببلك انتفاخ ، لان نوع السكر المستخدم في اللبان ممكن يسبب التقلصات, وآلام البطن, والاسهال.

6- بيقلل من حرقة المعدة:

ممكن مضغ اللبان بعد الوجبة يساعد على خفض مستويات الحمض في المريء ، وبيخفف تدفق اللعاب ويعادل الحمض بعد الاكل التقيل ، وده ممكن يساعد في تقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

7- بيأثر على المخ:

– التأثير الجيد: من المثير للدهشة ان مضغ اللبان ليه قوة خارقة في مكافحة الاجهاد وتحسين الحالة المزاجية ، لانه بيساعد على تقليل مستويات الكورتيزول وهرمون التوتر ، بالاضافة ان حركة المضغ البسطية بتساعد على الاسترخاء عند معظم الناس ، وبيقلل القلق والتعب وبيحسن المزاج طول اليوم.

– التأثير السيء: ممكن الضغط المستمر على الفك اثناء عملية المضغ يسبب الصداع النصفي ، وفي اسوأ الحالات ممكن يأدي لصداع مزمن ، فلو انتي بالفعل عندك استعداد للصداع النصفي ، يبقى الافضل انك تتجنبي مضغ اللبان تماما.

8- بيمنع التهابات الاذن:

التهابات الاذن بتظهر لما البكتيريا بتتجمع في الانابيب اللي بتربط الانف بالاذنين ، وده غالبا بيحصل للاطفال ، ومضغ اللبان اللي بيحتوي على سكر طبيعي اكسيليتول بيساعد على منع البكتيريا من انها تتجمع في الانابيب دي.

هل بتحبي مضغ اللبان؟ هل سبق لاحظتي اي تغييرات على جسمك منها؟ شاركينا تجربتك.

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