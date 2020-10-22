ماهي فوائد الجانريك لمرضى السكري، الجانريك عمومًا أو ما يسمى بالخوخ الأخضر هو نوع من أنواع الفواكه التي تصنف على أنها فاكهة صحية، وذلك لقلة سعراتها الحرارية، وغناه بعدد من العناصر الغذائية التي لها فوائد عدة على مختلف أعضاء الجسم، وهي كالتالي:

ماهي فوائد الجانريك لمرضى السكري:

فاكهة الجانريك فاكهة قليلة السعرات حرارية وقليلة السكريات وبالتالي فهي تناسب مرضى السكري، ويمكن تناولها بين الوجبات.

غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في رفع مناعة الجسم لدى مرضى السكري.

وفرة الماء في فاكهة الجانريك تساعد على تحسين صحة الكليتين خاصة لدى مرضى السكري.

الألياف الطبيعة في فاكهة الجانريك يمكن أن تزيد من الإحساس بالشبع و بالتالي فهي مناسبة لمرض السكري ومتبعي الحميات الغذائية.

مرضى السكري أكثر عرضة من غيرهم لاضطرابات الهضم و الإخراج وفاكهة الجانريك يمكن أن تقلل من تلك المضاعفات بسبب احتوائها على الماء والألياف.

بما أن طعم فاكهة الجانريك حامضي يدل على احتوائها على فيتامين سي ولذلك دوت الخليج تحمي من نزلات البرد و الأمراض الموسمية، كما أن فيتامين سي يقي البشرة من تأثير مرض السكري.

الحديد والبوتاسيوم في فاكهة الجانريك مهمان لتقوية العظام وحماية المفاصل، كما أنها تمنع التشنجات العضلية التي يتعرض لها مرضى السكري.

فاكهة الجانريك تساعد على تنظيف حليمات التذوق واللسان في الفم مما يقل من رائحة الفم المعتادة لدى مرضى السكري.

مضادات الأكسدة في فاكهة الجانريك تحمي من الأمراض السرطانية في الجهاز الهضمي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.