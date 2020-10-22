ماهي أعراض التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التماسي هو نوع من أنواع حساسية الجلد والتي تنتج عن لمس مثيرات الحساسية، وتسبب مجموعة من الأعراض في منطقة الإصابة فقط، والتهاب الجلد التماسي مرض غير معدي كيف تفادي الإصابة به من خلال معرفة مسبباته.

أعراض التهاب الجلد التماسي:

ظهور طفح جلدي أحمر.

تورم في منطقة الإصابة.

تكون نتوءات وظهور البثور.

الحكة المستمرة والشديدة.

جفاف الجلد في مكان الإصابة.

تشقق الجلد وتقشره.

يصاحب كل تلك الأعراض حرقان وحرارة وألم في مكان الإصابة.

مثيرات التهاب الجلد التماسي:

الكحول المستخدم في التطهير.

المعادن التي تصنع منها الحلي و الاكسسوارات.

الكلور والمنظفات المنزلية.

بعض انواع الصابون و الشامبوهات.

نشارة الخشب أو غبار الصوف

بعض أنواع النباتات.

السماد ومبيدات الحشرات.

الدهانات ومواد الديكور.

علاج التهاب الجلد التماسي:

معرفة المواد التي تسبب التهاب الجلد التماسي وتجنبها أول طرق العلاج.

نظافة الجسم بشكل مستمر.

استخدام منتجات ومستحضرات طبية.

يصف الطبيب عادة كريمات ومراهم موضعية تساهم في علاج الأعراض الناتجة عن التهاب الجلد التماسي.

الأدوية التي تعالج التهاب الجلد التماسي تستخدم في الحالات المتقدمة من الإصابة.

وأخيرًا من المهم الحفاظ على نظافة مكان الإصابة وعدم استخدام أي مواد منزلية للعلاج.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.