دراسة: الاستحمام بالماد البارد وعلاقته بالخرف

دراسات عدة تحدثت عن أهمية وفوائد الاستحمام بالماء البارد، وربطت بينه وبين عدد من الفوائد، وهاهي دراسة طبية جديدة تربط بين الاستحمام بالماء البارد والوقاية من مرض الخرف الشائع الإصابة به لدى كبار السن، فكيف ذلك؟

الاستحمام و الخرف:

توصلت دراسة بحثية أجراها علماء بجامعة كامبريدج البريطانية إلى أن الغطس والاستحمام في الماء البارد يمكن أن يساعد في الدفاع عن الدماغ ضد الخرف والأمراض التنكسية الأخرى، حيث اكتشف العلماء الذين يراقبون السباحين مستويات مرتفعة من بروتين "الصدمة الباردة RBM3 في مجرى الدم.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية ينتج هذا المركب نتيجة الصدمة الباردة مما يؤدي إلى تدمير وإعادة نمو المشابك العصبية التي تُفقد بشكل دائم في الخرف حيث يؤدى فقدانهم إلى انخفاض في الوظيفة المعرفية، مما يؤدي إلى ظهور علامات منبهة للمرض القاسي مثل صعوبة التركيز والارتباك.

ووفقا للدراسة يقول العلماء إن تجديدها جيد لأنه يصلح الروابط الحيوية في الدماغ ، ويمنع الحالة المنهكة لفترة أطول.

فوائد الاستحمام بالماء البارد:

يعمل على تعزيز عملية الأيض، وتحسين التمثيل الغذائي.

وفي حين يبدو الحمام البارد يؤدي للاسترخاء والحد من الإجهاد التأكسدي.

الاستحمام بالماء البارد يعمل على تحسين الدورة الدموية.

يعمل على تعزيز جهاز المناعة الطبيعي.

الماء البارد يحسن البشرة ويحتفظ بجزء أكبر من زيوتها الطبيعية الصحية، كما يحافظ على الشعر.

الاستحمام بالماء البارد يقلل من الألم ويعالج التهابات العضلات و المفاصل.

الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.